POSLEDNÝ PRIESKUM: Progresívne Slovensko by vyhralo voľby, Smer sa drží v tesnom závese

Takto dopadol prieskum agentúry AKO pre TV Joj.

Progresívne Slovensko by vyhralo parlamentné voľby, vyplýva to z posledného volebného prieskumu agentúry AKO pre TV Joj.

Progresívne Slovensko by volilo 18 % voličov, zatiaľ čo Smer by volilo 17,7 % hlasujúcich. Prvú trojicu strán uzatvára Hlas s potenciálnym ziskom 15 %. Matovičovo OĽaNO podľa prieskumu vyskočilo už na 9,4 %, SaS taktiež stúplo na 7,3 %.

KDH by volilo 6,1 % ľudí, SNS zase 6 % hlasujúcich, ale do parlamentu by sa dostala aj Republika so ziskom 5,4 % a Sme rodina so ziskom 5,1 % hlasov.

Víťazná strana PS by v parlamente obsadila 30 kresiel, rovnaký počet by získala aj druhá strana Smer-SSD. Hlas by v prípade tohto výsledku obsadil 25 kresiel, OĽaNO by dostalo 16 mandátov, SaS 12, KDH 10, SNS 10, Republika by v parlamente získala 9 miest a Sme rodina 8.

Prieskum volebných preferencií realizovala agentúra AKO na vzorke 1 000 respondentov v dátume od 20. – 26. 9.