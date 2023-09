Toto je prvý exit poll volieb 2023. Progresívne Slovensko je prvé, Smer tesne druhý, prekvapením je SNS aj Republika

Televízia Markíza musela pre stále prebiehajúce moratórium zverejniť exit poll bez názvov strán.

Televízia Markíza prináša prvý exit poll v spolupráci s agentúrou Focus. Pre predĺženie moratória do 22.45 h zverejnila „slepý“ exit poll, v ktorom nemôže priradiť volebné výsledky ku konkrétnym názvom strán.

Moratórium do 22.45 h museli predĺžiť, pretože vo volebnej miestnosti v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie zomrel po kolapse 78-ročný volič. Volebnú miestnosť museli úplne uzavrieť na 45 minút.

Povolebný prieskum exit poll je jeden z najpresnejších typov prieskumov. Agentúra Focus mala od rána v teréne po celom Slovensku približne 500 anketárov, ktorí vyzberali dáta od 20-tisíc voličov.

Počas celého večera budeme sledovať priebeh predčasných parlamentných volieb v článku naživo. Prečítaj si všetky dôležité informácie z volebných miestností, štatistiky a výsledky na jednom mieste.

Progresívne Slovensko volilo podľa Focusu 23,5 % ľudí, Smer-SD 21,9 % a na treťom mieste skončila strana Hlas-SD s 12,2 % hlasov. Do parlamentu by sa dostali ďalšie štyri strany s výsledkami 8 % pre OĽaNO a priatelia, 6,4 % pre SaS, 6,0 % by získala Republika a 5,3 % strana KDH.

Výsledky však ukazujú aj to, že mnoho strán skončilo mimo parlamentu s výsledkami. SNS by získala 4,4 %, Aliancia 4,3 % a 3 % by získali Demokrati.

Možné koalície podľa exit pollu