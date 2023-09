VYSKLADAJ SI KOALÍCIU: Progresívne Slovensko by podľa exit pollu potrebovalo na vládnutie aj neželaného partnera

TV Markíza v spolupráci s agentúrou Focus zverejnila exit poll.

TV Markíza zverejnila výsledky exit pollu v spolupráci s agentúrou FOCUS. Progresívne Slovensko volilo podľa Focusu 23,5 % ľudí, Smer-SD 21,9 % a na treťom mieste skončila strana Hlas-SD s 12,2 % hlasov. Do parlamentu by sa dostali ďalšie štyri strany s výsledkami 8 % pre OĽaNO a priatelia, 6,4 % pre SaS, 6,0 % by získala Republika a 5,3 % strana KDH.

Toto je rozloženie mandátov podľa exit pollu FOCUS. Progresívne Slovensko by podľa týchto výsledkov malo 42 mandátov, Smer-SD 40 mandátov a strana Hlas-SD 22 mandátov.

Hnutie OĽaNO a priatelia by malo v parlamente 14 poslancov, strana SaS 12 poslancov, Republika 11 a KDH 10.

V prípade, že by Progresívne Slovensko skladalo vládu, zrejme by malo veľký problém dať dokopy nadpolovičnú väčšinu bez strany KDH, s ktorou má minimálnu hodnotovú zhodu.

Možné koalície podľa exit pollu