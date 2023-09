VOĽBY 2023 NAŽIVO: V Smere majú rezne a šalát, Matovič pristavil Fiatku. Takto to vyzerá v centrálach po prvom exit polle

Počas celého dňa sledujeme priebeh predčasných parlamentných volieb naživo. Prečítaj si všetky dôležité informácie z volebných miestností, štatistiky a výsledky na jednom mieste





Predčasné voľby do NR SR Sleduj voľby naživo 25,46 % SMER 17,86 % HLAS 10,80 % PS 8,68 % OĽANO 7,49 % KDH 6,13 % SNS 6,12 % ALIANCIA 5,50 % REPUBLIKA 3,86 % SASKA 2,71 % SME RODINA 2,24 % Demokrati 1,05 % ĽSNS 0,42 % Piráti 0,42 % KSS 0,29 % Modrí, Most-Híd 0,19 % Maďarské fórum 0,12 % PRINCÍP 0,11 % Srdce 0,10 % SoS 0,09 % My Slovensko 0,07 % KARMA 0,05 % Vlastenecky blok 0,05 % Spravodlivosť 0,05 % SHO 0,02 % SDKÚ - DS 15.23 % spočítaných okrskov spočítaných okrskov 66.56 % účasť vo voľbách účasť vo voľbách Sleduj voľby naživo v našom článku

0:10 – V Smere doplnili rezne, ale žiadny politik sa zatiaľ medzi novinármi neobjavil. Klimatizácia funguje naplno.

Zdroj: REFRESHER

0:09 – Zatiaľ je sčítaných viac ako 15 % okrskov, teda hlavne menšie obce. Podľa očakávaní sa darí hlavne Smeru-SD a Hlasu-SD. Martin Slosiarik v TV Markíza skonštatoval, že Progresívne Slovensko zaznamená oveľa väčšie zisky v mestách ako Bratislava alebo Košice.

Slosiarik z agentúry Focus na základe predbežných výsledkov očakáva, že strana Sme rodina sa do parlamentu nedostane.

0:06 – Peter Pellegrini uviedol, že pre stranu Hlas bude dôležité, aby sa po voľbách nemenila zahraničnopolitická orientácia krajiny, vrátane zotrvania v Európskej únii a NATO. Zároveň tvrdí, že sa zahraniční partneri Slovenska po voľbách nemajú obávať.



„Viete, do volieb sa robí jedná rétorika, po voľbách sa začína robiť druhá,“ hodnotí priebeh ostrej predvolebnej kampane líder Hlasu.

23:58 – Igor Matovič pôsobil po príchode dezorientovane, nevedel, kedy má vystúpiť na pódiu. „Neviem, ako to tu majú zorganizované,“ povedal.

Predseda hnutia OĽaNO tvrdí, že výsledky exit pollov sú odrazom obrovskej dezinformačnej kampane. „Je malý-veľký zázrak, že sme sa dostali do parlamentu,“ povedal Matovič. Očakáva, že oficiálne výsledky sa budú podobať odhadom v exit polloch.

23:53 – Polovica rezňov v centrále Smeru je preč. „Vydržia, kým nás svojou prítomnosťou poctí predseda strany Robert Fico?“ pýta sa náš redaktor Jakub, ktorého najprv v miestnosti pre novinárov trápilo teplo a následne radikálne zníženie teploty klimatizáciou.

Zdroj: REFRESHER

23:50 – Medzi novinárov v centrále Smeru po zverejnení exit pollov neprišiel žiadny z politikov, zrejme si počkajú, kým Štatistický úrad SR spočíta relevantnú časť okrskov.

23:48 – Richard Sulík trvá na tom, že si chce počkať na oficiálne výsledky, možnú koalíciu s Progresívnym Slovenskom však vidí ako reálnu.

23:47 – Igor Matovič dorazil do centrály OĽaNO tesne pred polnocou. Novinárom povedal, že doteraz kampaňoval. Sprevádzala ho manželka, s ktorou sa nedávno objavil aj na tlačovej konferencii pred nemocnicou Bory.

Zdroj: REFRESHER

23:44 – Jaroslav Naď dúfa, že sa strana Demokrati dostane nad 5 %. „Ak sa nedostaneme do parlamentu, budeme striktnou opozíciou,“ povedal bývalý minister obrany. Upozornil aj na rozdiely v reálnych výsledkoch a exit polloch vo voľbách 2020.

23:42 – Pri spočítaní takmer 6 % hlasov zatiaľ stále vedú s veľkým náskokom strany Smer-SD a Hlas-SD s veľkým náskokom pred Progresívnym Slovenskom. Spočítali však zatiaľ len najmenšie okrsky najmä mimo Bratislavského kraja, v ktorom bude mať práve PS veľkú podporu.

23:39 – V centrále OĽaNO zatiaľ stále čakajú na príchod predsedu Igora Matoviča, novinárom sľubujú už približne hodinu, že o chvíľu už naozaj príde. Jozef Pročko zatiaľ hrá s publikom hru, necháva ľudí hádať, aké sú povolania jednodlivých kandidátov.

23:29 – Exit polly naznačujú prepadák pre stranu Sme rodina. „Nie sme nadšení, budeme si musieť počkať na záverečné výsledky. Pevne verím, že to stúpne, ale z týchto čísel to nevyzerá tak, že dosiahneme na parlament,“ povedal predseda Boris Kollár.

23:27 – Peter Pellegrini si myslí, že najkomplikovanejšie to bude mať po voľbách tá strana, ktorá bude najúspešnejšia. Víťaz volieb to podľa šéfa Hlasu pri zostavovaní koalície nebude mať jednoduché. Pellegrini zároveň načrtol scenár, v ktorom by s Hlasom bol ochotný ísť do opozície.



„Musím zopakovať, že Hlas je ako politická strana pripravený v prípade, že nám nebude dávať logiku nejaká rozumná koalícia pre túto krajinu, ísť aj do opozície a byť zasa razantnou opozíciou,“ avizoval Pellegrini.

Predseda strany Hlas-SD vylúčil zo spolupráce stranu Republika, s ktorou nemieni zostavovať vládu za žiadnych okolností.

23:25 – Milan Uhrík z Republiky tvrdí, že výsledky exit pollov sa často líšia od reálnych výsledkov. „Nie je dôležité, koľko percent strana dostane, ale koľko strán sa dostane do parlamentu,“ povedal Uhrík s tým, že jeho najbližším partnerom pre zostavenie vlády je Smer a SNS. „Názorová zhoda s Hlasom je s otáznikom,“ dodal.

23:12 – Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska konštatuje, že zatiaľ nemáme žiadne reálne spočítané výsledky. Chce byť opatrný pri komentovaní exit pollov, odvoláva sa pritom na minulé voľby. „Nechcem to ďalej komentovať, vyhlásenie budeme mať, keď bude jasné, ako to reálne vyzerá,“ povedal a verejnosť poprosil o trpezlivosť. Očakáva tesný výsledok medzi PS a Smerom a zároveň, že niektoré strany tesne prelezú alebo neprelezú cez hranicu 5 %.

Zdroj: REFRESHER

23:11 – Erika Jurinová zatiaľ nekomentuje svoj interný súboj s Igorom Matovičom o kreslo predsedu hnutia OĽaNO.

23:03 – Peter Pellegrini sa nateraz rozhodol nekomentovať výsledky strany Hlas v prvých exit polloch. „Ako povedal pán predseda, počkáme si na prvé výsledky štatistického úradu,“ dodala podpredsedníčka strany Denisa Saková.

Zdroj: REFRESHER

23:02 – Kým v strane OĽaNO jasali po zistení, že majú v prvom exit polle 8 %, v strane Smer-SD sa zatiaľ k novinárom neprišiel nikto prihovoriť. Atmosféra je síce pokojná, veľa novinárov si však nemá ani kam sadnúť, pretože v miestnosti nie je dostatočný počet stoličiek.

23:01 – Štatistický úrad SR začal zverejňovať prvé oficiálne dáta zo sčítania najmenších okrskov. Spočítaných je len 0,31 % hlasov.

22:56 – Vo volebných centrálach bolo zatiaľ najhlučnejšie, keď sa dozvedeli, že strana SNS Andreja Danka je podľa exit pollu TV Markíza mimo parlamentu.

22:53 – Verejnoprávna televízia RTVS zverejnila výsledky exkluzívneho exit pollu agentúry MEDIAN SK. Viac si prečítaš v tomto článku.

22:41 – Martin Slosiarik odhaduje volebnú účasť na úrovni okolo 66 %, teda podobne ako v parlamentných voľbách v roku 2020, keď sa stal víťazom Igor Matovič.

22:40 – Igor Matovič príde do centrály OĽaNO okolo 23.00 h.

22:34 – Pohostenie pripravili pre novinárov aj v centrále SNS. Andrej Danko zatiaľ pred novinárov nepredstúpil.

Zdroj: REFRESHER

22:33 – Predstavitelia strany Hlas sa počas volebnej noci nachádzajú v samostatnej miestnosti. Pellegrini však odmieta scenár, že by sa s členmi strany niekde zatvoril a v prípade zlých predbežných výsledkov neukázal.



„Budem vám priebežne k dispozícii aby som odpovedal na vaše otázky. Nezostanem niekde zatvorený a zjavím sa o štyri hodiny, ale prídem priebežne k vám,“ informoval o priebehu volebného večera.

22:26 – V Smere prekvapili novinárov pohostením v podobe rezňov so zemiakovým šalátom. V miestnosti je však veľmi teplo a je v nej vydýchaný vzduch.

Smer si pre novinárov pripravil malé pohostenie. Zdroj: REFRESHER

Smer si pre novinárov pripravil malé pohostenie. Zdroj: REFRESHER

22:24 – V centrále OĽaNO, ktorá je pomerne veľkolepá, panuje pokojná náľada. Všade svietia reflektory, týčia sa tu volebné bilbioardy a nechýba ani ikonický Fiat 500 z kampane. Prichádzajú sem desiatky ľudí, hrubým odhadom ich môže byť viac než 100.

22:14 – Podľa Petra Pellegriniho nemajú občania očakávať skoré zloženie vlády. Predseda strany Hlas očakáva, že rokovania zaberú niekoľko dní. Pre stranu pritom bude dôležité, aby sa v strane jednotne zhodli.



„My určite pôjdeme vždy do takého scenára, na ktorom sa jednotne zhodneme. Určite nebudem ako predseda autokraticky prikazovať strane, že ideme inde, ako by si strana želala,“ priblížil Pellegrini.

22:13 – Na Súmračnú prišiel Robert Fico, rýchlym krokom prebehol okolo novinárov, nepovedal ani slovo. Keď za sebou zatvoril dvere, novinári sa zasmiali.

Robert Fico prichádza do centrály Smeru. Zdroj: REFRESHER

22:07 – V centrále Progresívneho Slovenska sa hostia aj kandidáti zdržali akýchkoľvek reakicí na prvý exit poll. Nezaznel potlesk ani iné prejavy emócií, všetci si chcú počkať na zverejnenie oficiálnych výsledkov po 22.45 h.

22:03 – Televízia Markíza prináša prvý exit poll v spolupráci s agentúrou Focus. Pre predĺženie moratória do 22.45 h zverejnila „slepý“ exit poll, v ktorom nemôže priradiť volebné výsledky ku konkrétnym názvom strán. Viac informácií si prečítaš v tomto článku.

Víťaz by mal 42 mandátov, druhý v exit polle 40 kresiel, tretí 22 kresiel, štvrtý 14 kresiel, piaty 11 kresiel, šiesty 11 kresiel a siedmy 10 kresiel.

21:59 – Smer zatiaľ stále necháva novinárov čakať pred budovou centrály. Rozhovory pre média prišli poskytnúť Robert Kaliňák a Juraj Blanár, ktorí pôsobili veľmi pokojným dojmom.

21:57 – V centrále Progresívneho Slovenska panuje pozitívna nálada, priestor Edison Parku sa pomaly plní.

Zdroj: REFRESHER

Zdroj: REFRESHER

21:54 – Novinárov na volebnej noci strany Hlas prišiel privítať aj predseda strany Peter Pellegrini. Ten tvrdí, že si nedovolí odhadnúť výsledky volieb, v strane však cítia veľkú nádej.

„Základné je, aby sme si udržali tú pozíciu medzi tromi najrelevantnejšími a tromi najsilnejšími parlamentnými stranami. A už ak bude od toho niečo vyššie tak samozrejme sa budeme veľmi tešiť,“ zhodnotil Pellegrini.

21:52 – O malú chvíľu zverejní TV Markíza prvý „slepý“ exit poll, v ktorom zverejnia iba výsledky bez priradených názvov strán.

21:38 – V rámci volebných diskusií v bratislavskom Kácečku diskutujú Marek Mach z iniciatívy Mladí proti fašizmu a Dominika Haydu – riaditeľka, analytička Centra pre demokraciu a odolnosť.

Zdroj: REFRESHER

21:30 – Peter Pellegrini práve prvýkrát predstúpil pred novinárov.

21:28 – Strana Smer-SD zatiaľ približne 30 novinárov necháva čakať pred budovou.

Zdroj: REFRESHER

21:25 – Pomaly sa plní už aj volebná centrála Hlasu-SD na brehu Dunaja v reštaurácii Aušpic. Priestory známeho bratislavského podniku už využil Peter Pellegrini aj v minulosti, konkrétne v lete 2020, keď tu oznamoval úspešný zber podpisov od občanov. Novinári zdieľajú jednu miestnosť, súčasťou ktorej je aj vyvýšené pódium, kde sa budú konať tlačové vyhlásenia.

Zdroj: REFRESHER

Zdroj: REFRESHER

Zdroj: REFRESHER

Zdroj: REFRESHER

21:20 – Do volebnej centrály Smeru už dorazil aj Robert Kaliňák. Skonštatoval, že ešte v roku 2020 všetci Smer odpisovali, dnes je však opäť na vrchu rebríčku preferencií.

21:18 – Eduard Heger a Andrea Letanovská predstúpili pred hostí v svojej centrále na Miletičovej. Stream bol však veľmi nekvalitný a nezrozumiteľný. Tvrdia, že majú slávnostnú náladu a predpokladajú, že sa dostanú do parlamentu.

Zdroj: EDUARD HEGER

21:14 – Michal Šimečka v prvom príhovore skonštatoval, že ide o vyvrcholenie dlhej a náročnej kampane. „Ja mám pocit, že napriek všetkým hoaxom a antikampani a útokom naša ponuka medzi ľuďmi zarezonovala. To považujem za dobrú správu – hoci nevieme, aké budú čísla. Je obrovské množstvo ľudí na Slovensku, ktorí si pre svoje rodiny prajú dôstojnú európsku budúcnosť,“ povedal v príhovore.

Po jeho dlhej ďakovnej reči známym osobnostiam, hercom či umelcom prišiel dlhý potlesk.

Do centrály majú prístup okrem akreditovaných novinárov aj „plus jednotky“ kandidátov.

21:04 – Strana Sloboda a Solidarita otvorila dvere na Liberálnom dome pre médiá o 20.00 h. Na mieste je už aj predseda Richard Sulík a predseda Bratislavského kraja Juraj Droba. Predseda SaS povedal, že v centrále zostane počas celého večera, zažartoval však, že sa mu možno vybijú baterky, lebo má za sebou kampaň svojho života.

20:49 – V bratislavskom Kácečku začala diskusia Refresheru s rapermi Boy Wonderom a Supom.

Boy Wonder ako rodák z Trnavy tvrdí, že Trnava nie je mesto Igora Matoviča. Dodáva, že bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby, neplánuje odísť do zahraničia. „Silnejší si, keď nezdrhneš a zostaneš bojovať za lepšiu krajinu,“ povedal raper v diskusii. Politicky aktívnejší začal byť podľa svojich slov pred približne desiatimi rokmi, keď do parlamentu prišli extrémistické strany. V tomto kontexte si myslí, že interpreti by sa mali viac k týmto témam vyjadrovať.

20:39 – Väčšina volebných centrál zatiaľ nie je otvorená, napríklad OĽaNO pustí novinárov do priestorov Refinery Gallery až o 22.00 h. Smer bude mať centrálu na Súmračnej, kde budú mať novinári prístup od 21.30 h.

Takto to vyzerá vo volebnej centrále Progresívneho Slovenska, kde majú novinári separátny priestor, v ktorom môžu pripravovať svojej výstupy. Zároveň je pripravená mix zóna, v ktorej budú nahrávať rozhovory.

20:19 – Refresher už je vo volebnej centrále Progresívneho Slovenska. Predseda Michal Šimečka v krátkom rozhovore vyzval ľudí, aby ešte išli voliť. Výsledok volieb si netrúfa predpovedať. „Ja som si dal záväzok celú kampaň, že nebudem predpovedať ani si dávať ciele v zmysle čísel, a neurobím to teraz, dve hodiny pred ukončením moratória. Počkajme si tých pár hodín a uvidíme,“ povedal krátko po príchode do Edison Parku v Bratislave. Odpovedal aj na otázky medzinárodnej tlačovej agentúry AFP, pre ktorú povedal, že kampaň považuje za mimoriadne špinavú.

20:14 – Redaktori Refresheru sa už premiestňujú do volebných centrál viacerých politických strán vrátane Smeru-SD, Progresívneho Slovenska, Hlasu-SD či OĽaNO.

V PS avizujú prvé vyhlásenie predsedu Michala Šimečku už o 21.00 h, teda ešte pred oficiálnym uzavretím volebných miestností. Jeho obsah vám prinesieme v článku naživo.

19:50 – V rámci jednej z inštalácií na Bielej noci bude pred Starou tržnicou v Bratislave možné sledovať výsledky exit pollu, ktorý prinesie o 22.00 h televízia Markíza.

19:39 – Priebeh sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR zostáva v Bratislave aj naďalej pokojný. Mestská polícia doteraz žiadny vážny prípad ani incident v súvislosti s parlamentnými voľbami nezaznamenala.

19:25 – Refresher organizuje volebnú noc v Kácečku. Začíname už pred 22.00 h, tešiť sa môžeš na diskusie s odborníkmi a koncerty známych interpretov.

Zdroj: REFRESHER

19:13 – Zdravotní záchranári evidujú v súvislosti so sobotnými parlamentnými voľbami do 18.00 h 12 výjazdov sanitiek. Informuje o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti.

18:50 – Bezproblémový priebeh sobotňajších volieb do Národnej rady SR a veľmi dobrú účasť hlásia i v obciach na západnom okraji Slovenska. „Voliči dokazujú, že sa chcú svojím hlasom podieľať na tom, aký bude výsledok volieb,“ zhodujú sa zástupcovia samospráv v Záhorskej Vsi, Suchohrade a Vysokej pri Morave.



Vo vôbec najzápadnejšom sídle Slovenska, v Záhorskej Vsi, dokonca odhadujú, že účasť v parlamentných voľbách by mohla v obci prekonať aj tú z minuloročných komunálnych volieb.

18:40 – Volebné moratórium v rámci sobotných predčasných parlamentných volieb predĺžili o ďalších päť minút. Na celom území SR potrvá do 22.45 h. Informoval o tom predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.

Dôvodom je predĺženie hlasovania vo volebnej miestnosti v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie, kde zomrel po kolapse 78-ročný volič.

18:17 – Okrskové volebné komisie na voľbu poštou začali v sobotu od 18.00 h sčítavať doručené hlasy zo zahraničia. Spolu hlasovalo poštou v rámci predčasných parlamentných volieb 58 779 voličov. (tasr)

17:55 – Počas zásahu zdravotných záchranárov bolo podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Považskej Bystrici Adriany Oravíkovej hlasovanie v okrsku prerušené na trištvrte hodinu. Volebná miestnosť tak bude otvorená pre hlasovanie do 22.45 h.

17:25 – Sobotňajšie parlamentné voľby v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura na Triede SNP sprevádzala nespokojnosť s organizáciou. Ani jeden z mobilných pacientov či zamestnancov, ktorí prišli s hlasovacími lístkami do vopred určenej miestnosti, napokon neodvolil. Odovzdať svoj hlas nemohli, keďže neboli vopred nahlásení. Príslušná okrsková volebná komisia si však záujemcov zapísala a neskôr za nimi príde s prenosnou schránkou.

„Vedela som, že budem hospitalizovaná. Na voľby som sa pripravila, manžel mi vybral hlasovací preukaz. Čakala som, že to bude pripravené, ako má byť, no bohužiaľ nie je, pretože nemajú dostatočný počet hlasovacích lístkov pre všetkých, ktorí majú záujem voliť,“ povedala jedna z pacientiek.

„Vraj sme sa mali zaregistrovať, ale nikto sa o to nepostaral. Sestričky na oddelení hovorili, že pozapisujú tých, ktorí chcú voliť. Povedali a neurobili,“ tvrdí.

17:13 – Vo volebnej miestnosti v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie zomrel po kolapse volič, potvrdil to hovorca Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Viliam Sládek. Viac sa dočítaš v tomto článku.

17:05 – Z ministerstva vnútra spresnili, že vo volebnej miestnosti počas konania volieb je možné vytvárať audiovizuálne záznamy v zmysle zachovania práv na ochranu súkromia a tajnosti hlasovania.

Ešte dopoludnia upozorňovali viacerí ľudia na skutočnosť, že voliči aj reprezentanti politických strán si fotia volebné lístky aj s preferenčnými krúžkami a takéto snímky zverejňujú na sociálnych sieťach.



Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová priblížila, že neustále monitorujú situáciu vo volebných miestnostiach.

16:49 – Igor Matovič napriek moratóriu zverejnil status, v ktorom útočí na politických oponentov a spomína aj meno Jaroslava Haščáka z Penty. Tvrdí, že podnikateľ platí niektoré politické subjekty, za čo mu oni na oplátku dovolia páchať trestnú činnosť. Matovič v priebehu moratória zverejnil niekoľko statusov, v ktorých sa voličom pripomína svojou agendou.

16:47 – Obyvatelia prešovskej mestskej časti Šalgovík prichádzajú počas sobotňajších parlamentných volieb k urne do volebnej miestnosti, ktorá je zriadená v krčme.



„Ľudia sú zvyknutí tuná chodiť voliť. Všetko je zatvorené a je zakázané požívať alkoholické nápoje. Kolektív je dobrý, spoznali sme sa až tu,“ uviedol predseda 13-člennej okrskovej volebnej komisie Marek Minár.



Členkou komisie je i zamestnankyňa krčmy Bibiána Hudáková. Ako povedala, zvyčajne chodí do práce na 15.00 h, dnes to bolo už o 6.00 h.

16:37 – Policajti na celom Slovensku zatiaľ konštatujú, že priebeh volieb je mimoriadne pokojný.

16:24 – V Zuberci nafúkal šéf okrskovej komisie aj ďalší člen volebnej komisie, museli ich preto vymeniť. „Polícia bola požiadaná o asistenciu pri dychovej skúške, ďalšie informácie poskytne okresná volebná komisia,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. (myorava)

16:10 – Vo volebnom okrsku v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie je aktuálne prerušené hlasovanie v parlamentných voľbách. Zasahujú tam zdravotní záchranári.

Podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Považskej Bystrici Adriany Oravíkovej vo volebnej miestnosti skolaboval starší volič.



Na mieste stále zasahujú zdravotní záchranári, hlasovanie je prerušené, po otvorení hlasovacej miestnosti bude pokračovať. Volebná miestnosť tak bude otvorená dlhšie ako do 22.00 hodiny.

16:03 – Košická krajská polícia doposiaľ v súvislosti so sobotňajšími parlamentnými voľbami nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku. Riešila však podnet vzhľadom na dodávku označenej politickým subjektom a konkrétnym kandidátom, či farbu pečiatky, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



„Prijali sme jedno oznámenie pre podozrenie z porušenia volebného moratória v súvislosti so zaparkovaným dodávkovým vozidlom s logom jednej z politických strán v košickej mestskej časti Západ, neďaleko jednej z volebných miestností. Preverením sa porušenie zákona nepotvrdilo,“ povedala Mésarová.

15:46 – Televízia Markíza vyriešila predĺženie moratória a zároveň zákaz zverejňovania prieskumov rozhodnutím, na základe ktorého budú o 22.00 h publikovať tzv. „slepý“ exitpol. V ňom uvidíme konkrétne rozloženie hlasov bez uvedenia názvov strán. Slováci tak budú môcť do 22.40 h len tipovať, ktorá strana je víťazná, či sa koalícia OĽaNO a priatelia dostala cez 7 % hranicu, prípadne, ktoré strany prekonali 5 % hranicu.

15:32 – Volebná komisia dostala viacero podnetov, že voličom v niektorých okrskoch neboli vydané hlasovacie lístky všetkých kandidujúcich politických subjektov. Orosz vysvetlil, že išlo o zlyhanie jednotlivcov pri vydávaní hlasovacích lístkov.

„Náprava bola možná okamžite, volič mal možnosť o tom informovať predsedu okrskovej volebnej komisie a ten mohol okamžite zjednať nápravu,“ priblížil. Ubezpečil, že volebné miestnosti majú dostatok hlasovacích lístkov všetkých kandidujúcich subjektov.



Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová priblížila, že neustále monitorujú situáciu vo volebných miestnostiach.

15:25 – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR eviduje v súvislosti s parlamentnými voľbami do 15-tej hodiny desať výjazdov sanitiek.

Záchranárov vyslali do volebných miestností v Hurbanovej Vsi, v Bratislave, do Zbuzde, Krásna nad Kysucou, Čadce, do Nového Mesta nad Váhom, Žiaru nad Hronom a do Blesoviec, kde sa jedna z členiek komisie začala dusiť jedlom.

15:16 – Jeden z voličov omylom hodil do urny okrem hlasovacieho lístka aj občiansky preukaz. Volebná komisia mu ho vydá až po skončení volieb po sčítaní všetkých hlasov. (tvnoviny)

15:13 – Už aj predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz potvrdil, že volebné moratórium v rámci sobotných predčasných parlamentných volieb predĺžia o 40 minút. Na celom území SR potrvá do 22.40 h. Dôvodom je predĺženie hlasovania v jednom z volebných okrskov v bratislavskej Petržalke.

15:06 – Svoj hlas jednej zo strán či hnutí môžu v sobotu voliči odovzdať i v okrsku, ktorý sa nachádza v bývalej poliklinike pri bani v Handlovej. Účasť je podľa odhadu tamojšej okrskovej volebnej komisie vyššia ako po iné voľby.

14:59 – V Ľubietovej v okrese Banská Bystrica je o predčasné parlamentné voľby záujem. V obci sa koná aj tradičný Michalský jarmok, do tunajšej volebnej miestnosti tak prichádzajú svoj hlas odovzdať i ľudia s voličskými preukazmi.



Volebný okrsok v Ľubietovej bol pre sobotňajšie voľby zriadený v sobášnej miestnosti, ľudia krátko popoludní stáli pred budovou i v rade. „Ráno o 7.00 h ich bolo pomenej, ale pomaly sa to nabaľovalo. Momentálne tu máme dosť veľkú účasť,“ skonštatoval predseda volebnej komisie Martin Spevák.

14:40 – V obci Ondavka v okrese Bardejov sa sobotňajšie voľby konajú v súkromnom rodinnom dome. Obec totiž v minulosti prišla v exekúcii o budovu obecného úradu.

Celkovo je v Ondavke zapísaných 11 voličov a traja majú voličský preukaz. Ľudia prichádzajú voliť do rodinného domu. Ide o prístavbu rodinného domu, ktorá bola pôvodne maštaľou, neskôr v nej bola krčma.



„Kedysi sme chodili voliť, keď sme mali ešte obecný úrad do sály. Potom sme volili u pána Marčišina, ktorý tiež najprv z predajne potravín urobil volebnú miestnosť, a potom zo stajne. Teraz chodíme v poslednej dobe tu, je to zo stajne urobená volebná miestnosť,“ uviedla členka osemčlennej okrskovej volebnej komisie a obyvateľka Ondavky Helena Soroková.

Zdroj: TASR

14:33 – Odvolené už majú aj Jaroslav Naď z Demokratov, predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová aj Milan Uhrík z Republiky. Informovali o tom na sociálnej sieti, a to aj s opatrným popisom tak, aby neporušili moratórium.

14:25 – Trieda v najvyššie položenej škole na Slovensku vo Vyšných Hágoch vo Vysokých Tatrách sa v sobotu zmenila na volebnú miestnosť. Okrem miestnych obyvateľov tam často volia aj turisti s voličskými preukazmi. Predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Renáta Maniková potvrdila, že už počas dopoludnia ich prišlo viac ako 50.



„Priebeh volieb je úplne pokojný, atmosféra výborná, aj počasie zatiaľ vychádza. Nemali sme zatiaľ žiaden incident. Niektorí turisti sú ubytovaní priamo tu, takže prišli ešte pred výletom. Viac zatiaľ chodí domácich voličov Celkovo máme viac ako 300 oprávnených voličov,“ uviedla Maniková. Škola sa nachádza v nadmorskej výške 1080 metrov nad morom. Volebnú miestnosť v jednej z tried tam zriaďujú už dlhé roky. "Neboli potrebné žiadne špeciálne úpravy," dodala Maniková.

14:16 – Moratórium predĺžia až o 40 minút, v jednom z okrskov v Petržalke skolaboval Člen komisie. Volebnú miestnosť museli úplne uzavrieť. Informoval o tom hovorca MV SR.

14:01 – V Kostoľanoch pod Tribečom v okrese Zlaté Moravce sa bude voliť približne o 30 minút dlhšie. 67-ročný muž sa tam pohádal s komisiou, pretože odmietol hodiť hlasovací lístok do správnej urny. Urnu na nepoužité hlasovacie lístky aj poškodil. Celé moratórium sa predĺži do 22.25 h. Do tohto času nemôžu byť publikované žiadne predbežné výsledky ani prieskumy (exitpolly). (tvnoviny)

13:57 – O voľby zaujímajú aj ľudia bez domova. 57-ročný Tomáš zo Žiliny mal doteraz problémy s dokladmi a adresou trvalého bydliska, no konečne sa mu po nich podarilo prvý raz voliť. „Pomoc nepríde sama,“ hovorí Tomáš bez domova, ktorý sa aj napriek existenčným ťažkostiam rozhodol demokraticky vyjadriť odovzdaním svojho hlasu. (sme.sk)

13:48 – V zariadení pre seniorov odvolila aj 101-ročná Banskobystričanka. Mária Longauerová v decembri oslávi 102 rokov. „Uvidíme, či politici splnia všetko, čo nám sľubujú,“ konštatovala Mária Longauerová tesne pred volebným aktom. Celkovo v zariadení odvolilo vyše 30 klientov a časť personálu. (tasr)

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

13:27 – Trnavská polícia zatiaľ riešila 5 podnetov súvisiacich so sobotňajšími voľbami. Medzi nimi napríklad hlučného voliča či zmizíkovateľné perá. Ani jeden z nich však muži zákona nevyhodnotili ako protiprávny.

13:19 – Pod drobnohľadom polície je aj osobitná volebná komisia pre voľbou poštou, ktorá sústreďuje hlasovacie lístky doručené zo zahraničia. Z policajného prezídia doplnili, že akékoľvek informácie smerujúce k možnému narušeniu priebehu volieb do parlamentu treba bezodkladne oznámiť na linke 158. (tasr)

13:09 – Odvolené má už aj predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár. Odovzdať svoj hlas prišiel spoločne s početnými rodinnými príslušníkmi do Základnej školy Milana Hodžu v Bratislave. Nechýbali jeho dcéry či Petra Krištufková – podpredsedníčka hnutia Sme rodina a matka Kollárovej dcéry Ester.

„Je veľmi dôležité ísť voliť. Zvoľte si ktorúkoľvek stranu, ale nenechajte to na náhodu, lebo váš hlas prepadne a rozdelia si ho strany, s ktorými možno nesúhlasíte,“ uviedol po odvolení šéf NR SR.

12:54 – Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej, bude jednou z najdôležitejších úloh budúcej vlády pokúsiť sa o čo najväčší zmier v spoločnosti. Podľa jej slov totiž práve „súdržnosť a zmier presahujú horizont volieb“. Neplánuje vraj večer navštíviť žiadnu volebnú centrálu, má v pláne byť v kruhu svojich blízkych.

Termín s možným víťazom volieb zatiaľ nemá naplánovaný, pretože ten podľa jej slov záleží aj od druhej strany. „Ale rozhodne som pripravená v zmysle ústavy postupovať spôsobom, ktorý bude čo najrýchlejšie viesť k vzniku novej vlády, ktorá bude mať väčšinovú podporu v parlamentne,“ dodala.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

12:41 – Veľká účasť voličov je vo volebnej miestnosti zriadenej pre bežcov 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorí si vybavili hlasovací preukaz. Pred volebnou miestnosťou, kde volia účastníci nedeľňajšieho bežeckého podujatia, sa od rána tvorí rad čakajúcich. (tasr)

12:28 – Záchranári vo volebných miestnostiach zasahovali už štyrikrát (v Čadci, Hurbanovej Vsi, v Krásne nad Kysucou a v obci Zbudza). Pre tvnoviny.sk to potvrdil Viliam Sládek z operačného strediska záchranárov.

„V dvoch prípadoch šlo o kolaps, v jednom prípade o pád a jedenkrát boli záchranári vyslaní k pacientke s epileptickým záchvatom. V jednom prípade šlo o členku volebnej komisie,“ uviedol. (tvnoviny.sk)

OPRAVA: 12:11 – Pôvodná správa o tom, že prezidentka neodvolila kvôli podozrivému batohu, o čom informoval portál tvnoviny.sk, sa nepotvrdila. Ako pre Refresher uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec, Zuzana Čaputová síce odvolila neskôr ako bolo v pláne (odovzdanie jej hlasu bolo naplánované na 10:30 h), no stalo sa tak z dôvodu, že prezidentka s jej tímom čakali na odchod jedného z voličov vo volebnej miestnosti v Pezinku.

„Jeden z voličov odmietal opustiť volebnú miestnosť do príchodu prezidentky s tým, že sa ešte nerozhodol, koho bude voliť. Pred príchodom prezidentky bolo teda najskôr nutné preveriť, či nenaruší priebeh volieb,“ povedal Strižinec. Prezidentke napokon odovzdal list.

Na snímke policajti pred volebnou miestnosťou v Pezinku, kde mala ísť voliť prezidentka Zuzana Čaputová. Zdroj: TASR/Michal Svítok

11:56 – Za vynesenie hlasovacích lístkov von z volebnej miestnosti hrozí pokuta 33 eur. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra SR. Volič je v zmysle zákona povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie takýchto lístkov. (tasr)

11:48 – Štátna volebná komisia sa bude zaoberať fotením hlasovacích lístkov, ktoré ľudia zverejňujú na sociálnych sieťach. Robia to aj niektorí politici. „Je to v kompetencii štátnej komisie,“ reagoval Ladislav Orosz. Môže ísť totiž o porušenie moratória.

Komisia eviduje v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami niekoľko podnetov pre možné porušenie volebného moratória. Informoval o tom práve predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Orosz. (tasr)

11:21 – V obci Havranec v okrese Svidník je v sobotu viac členov okrskovej volebnej komisie ako zapísaných voličov. Ide o jednu z obcí v kraji pod Duklou, ktorá má do 20 obyvateľov.

„Máme zapísaných 11 voličov z obce a šiesti členovia komisie majú hlasovací preukaz. Členov komisie malo byť 19, jeden však neprišiel, čiže je nás 18. Atmosféra je pokojná a priateľská. Počas dňa, kým čakáme na voličov sa rozprávame medzi sebou, keďže sa niektorí poznáme. Prípadne vyjdeme von pred volebnú miestnosť a možno si aj budeme variť guláš,“ uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Havranci Erika Macková.

11:14 – Férovosť a transparentnosť predčasných parlamentných volieb je zabezpečená. Po stretnutí s členmi štátnej volebnej komisie to povedal predseda vlády poverený vedením rezortu vnútra Ľudovít Ódor. Priblížil, že z jednotlivých volebných miestností zatiaľ nie sú hlásené žiadne problémy. (tasr)

11:08 – Odovzdať svoj hlas prišiel už aj expremiér a predseda Demokratov Eduard Heger. Odvolil spolu so svojou manželkou na gymnáziu na ulici Bilíkova v Bratislave.

10:58 – K urnám sa od rána zbiehajú aj obyvatelia rómskeho sídliska Luník IX v Košiciach. V územnom obvode mesta Košice je zriadených 193 volebných okrskov.

10:49 – Predseda Smeru Robert Fico odvolil v skorých ranných hodinách v obci Veľké Dvorany v okrese Topoľčany, odkiaľ sám pochádza. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojej matky. Natočil z toho aj video, v ktorom hovorí, že si želá mať na Slovensku pokoj a pohodu ako u nich doma. „A tiež by som chcel, aby ten rezeň bol na Slovensku väčší a väčší. A nie menší a menší,“ dodal na záver.

10:43 – Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odvolil aj so svojou manželkou a dcérou na ZŠ Kulíškova v bratislavskom Ružinove. Pred školou ho čakali novinári a fotografi. Vo vyjadrení vyzval váhajúcich, aby išli voliť. „To, že máme demokraciu a môžeme voliť, nie je samozrejmé. Je to výsada,“ uviedol a dodal, že bude záležať na každom hlase.

Zdroj: Refresher/Samuel Majdek

10:36 – Voliť bol už aj predseda strany HLAS-SD Peter Pellegrini. Do volebnej miestnosti prišiel spoločne so svojou matkou. Podľa jeho slov to dnes môžu byť voľby plné prekvapení.

10:23 – Otvorenie volebných miestností počas parlamentných volieb sa zaobišlo bez incidentov, informovala polícia. Na zabezpečenie pokojného priebehu predčasných parlamentných volieb by malo dohliadať vyše 6 500 policajtov. (tasr)

10:16 – V Trnave už odvolil aj víťaz posledných parlamentných volieb a bývalý premiér Igor Matovič. Vo volebnej miestnosti ho sprevádzala jeho manželka Pavlínka.

10:07 – Odvolil už aj exminister hospodárstva a volebný líder strany SAS Richard Sulík. Pri hlasovaní mal však menšie problémy. Zasekla sa mu obálka. Napokon však úspešne odvolil. Do volebnej miestnosti prišiel spoločne s mladším synom Hugom a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom. (noviny.sk)

9:58 – „Volebný vlak“ úspešne dorazil na Slovensko. Mladí proti fašizmu v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovenska pripravili špeciálny volebný vlak, ktorý včera prešiel trasu z Prahy cez Brno až do Bratislavy a prepravil tak Slovákov žijúcich v Česku, aby mohli voliť v predčasných parlamentných voľbách. Lístok bol zadarmo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Marek Mach (@marekmach_)

9:49 – Premiér dosluhujúcej úradníckej vlády Ľudovít Ódor si na voľby zabudol občiansky preukaz. Zistil to až pred volebnou miestnosťou v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Musel tak prísť voliť dvakrát. (tvnoviny.sk)

9:35 – Ak sa odfotíš s novou volebnou plentou, môžeš vyhrať permanentku na plaváreň. Petržalka motivuje voličov mobilizačnou súťažnou kampaňou so sloganom: „Pošli foto zásteny, užívaj si bazény“.

„Z vyžrebovaných výhercov sa potešia najmä milovníci plávania. Traja z nich získajú 100-eurové permanentky a desiati zas darčekové poukazy s balíkom relax na vstup do Petržalskej plavárne s platnosťou do konca roka 2024,“ píše mestská časť na webe. (petrzalka.sk)

9:22 – Volia aj väzni. Na snímke nižšie čaká obvinený na hlasovací lístok v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove.

Jeden z väzňov, ktorý volí v Prešove. Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

9:14 – Predpokladá sa, že tieto voľby budú mať rýchlejšie spracovanie výsledkov. Ide totiž o prvé voľby, v ktorých volebné komisie vytvoria aj odošlú zápisnice s výsledkami na sumarizáciu povinne elektronicky. Všetky zápisnice budú podľa šéfa ŠÚ SR Petra Peťka vytvorené a spracované elektronicky. Obce tak nebudú musieť nosiť fyzicky zápisnice.

8:57 – V Petržalke museli riešiť voliča, ktorému sa nepozdávala farba pečiatky na volebnej obálke. „Na farbe pečiatky obce na hlasovacej obálke nezáleží,“ reagovala Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb Ministerstva vnútra SR pre políciu a TASR. Ostatné bratislavské mestké časti hlásia bezproblémový priebeh.

Na snímke voliči vo volebnej miestnosti v bratislavskej Záhorskej Bystrici počas predčasných parlamentných volieb na Slovensku v sobotu 30. septembra 2023. Zdroj: TASR/Erik Mader

8:48 – Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť v predčasných parlamentných voľbách osobne, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Je určená napríklad pre imobilných voličov alebo pre starších občanov na lôžku.

8:36 – Ako správne voliť? Komisii po príchode odovzdávaš občiansky preukaz a dostaneš 25 hlasovacích lístkov s kandidátmi a prázdnu obálku. Presúvaš sa za plentu, kde musíš byť sám a kde si vyberáš jeden z lístkov so stranou, ktorú chceš voliť. Ostatné vyhadzuješ do urny na to určenej. Následne krúžkuješ najviac štyroch kandidátov danej strany (ich poradové číslo, nie meno). Potom už len vkladáš lístok do obálky a tú hádžeš do urny pred komisiou.

8:29 – Priebežné výsledky po uzavretí všetkých volebných miestností sa budú aktualizovať približne každých desať minút. Ukazovať budú stav sumarizácie, volebnú účasť aj úspešnosť politických subjektov. Definitívne výsledky volieb budú zverejnené na webe volbysr.sk po ich schválení štátnou volebnou komisiou, čo sa spravidla očakáva v nedeľu po obede.

8:14 – Voliči v bratislavskej Záhorskej Bystrici začali prúdiť do volebných miestností hneď po otvorení. Jeden z prvých sa pre TASR priznal, že sa pri hlasovaní rozhodoval až na poslednú chvíľu. Na otázku, k čomu by mal prispieť jeho hlas skonštatoval, že by to malo byť ku „konečne normálnemu Slovensku“.

Záujem o zmenu pomerov po voľbách deklaroval aj mladý pár, ktorý bol o svojej voľbe rozhodnutý už dávnejšie. „Chceli by sme, aby bolo Slovensko stabilnou krajinou a nebolo to hore-dole, tak ako to bolo posledné obdobie. Verím, že k tomu naše hlasy prispejú,“ uviedli. (tasr)

Na snímke voliči vo volebnej miestnosti v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj: TASR/Erik Mader



8:03 – Ministerstvo vnútra spustilo pre voličov infolinku na číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Funguje v čase parlamentných volieb tzn. dnes od 7.00 do 22.00.





7:50 – Prví voliči už prichádzajú k urnám aj v Žiline. Na snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky v priestoroch Základnej školy na Karpatskej ulici v Žiline.

Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

7:41 – Ministerstvo vnútra nemá avizované žiadne problémy, ktoré by bránili otvoreniu volebných miestností, uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Eva Chmelová. Štátna volebná komisia zasadne o 9.00 h.

Prvoradou úlohou komisie je zabezpečiť plynulý a nerušený priebeh volieb. „Bude sa zaoberať aj podnetmi, ktoré prišli ako podozrenia z porušenia volebného moratória,“ uviedla Chmelová.

7:33 – K urnám prichádzajú prví voliči. Na snímke manželia z Košíc vhadzujú obálky s hlasovacím lístkom do volebnej schránky vo volebnej miestnosti v Gymnáziu Park mládeže v Košiciach.

Zdroj: TASR/František Iván

7:24 – Priebežné neoficiálne výsledky sa dozvieme po 22.00 h. Štatistický úrad SR ich bude zverejňovať na portáli volbysr.sk po uzavretí všetkých volebných miestností. Zverejnenie definitívnych výsledkov na webe očakáva ŠÚ po ich schválení štátnou volebnou komisiou, čo býva spravidla v nedeľu po obede.

7:11 – Zo zahraničia hlasovalo poštou 58 779 voličov. Ide o rekordný počet. O voľbu poštou požiadalo spolu 72 993 ľudí. Zo 104 štátov sveta vrátilo obálku so svojim hlasom vyše 80 percent zaregistrovaných voličov.

Najviac návratných obálok prišlo ministerstvu vnútra z Českej republiky (23 486). Nasleduje Spojené kráľovstvo (6 238) a Nemecko (5 546). V prvej desiatke sú ďalej Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, USA, Írsko, Belgicko a Francúzsko. (tasr)

7:00 – Predčasné parlamentné voľby sa práve začínajú, v tomto momente otvorili všetky volebné miestnosti. Otvorené budú od 7.00 do 22.00 h. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Na Slovensku je približne 4,3 milióna voličov. V ére samostatného Slovenska pôjde o deviate voľby do Národnej rady SR.

Priebežné neoficiálne výsledky parlamentných volieb bude Štatistický úrad SR zverejňovať na portáli volbysr.sk v sobotu 30. septembra po 22.00 h, respektíve po uzavretí všetkých volebných miestností. Zverejnenie definitívnych výsledkov na webe volbysr.sk očakáva ŠÚ po ich schválení štátnou volebnou komisiou, čo býva spravidla v nedeľu poobede.



Priebežné výsledky sa budú aktualizovať približne každých desať minút. Dostupné budú údaje v súhrne za SR aj za osem krajov, 50 územných obvodov a 79 okresov. (tasr)