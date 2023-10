Ktorí poslanci vypadli z parlamentu a kto sa tam vracia? Títo politici získali najviac hlasov

Z parlamentu si „zbalia kufre“ títo známi politici.

Slovensko si zvolilo ako najsilnejšiu stranu Smer-SD. Ako píše SME, líder strany Robert Fico dostal celkovo najviac krúžkov od ľudí. Získal až 531 528 hlasov. Hneď za ním sa umiestnil Peter Pellegrini z hlasu (337 976). Tretie miesto obsadil líder PS-ka Michal Šimečka (303 423).

Štvrtý skončil Robert Kaliňák a prekvapivo v prvej desiatke sa umiestnil aj jeho synovec Erik Kaliňák (deviate miesto s počtom hlasov 145 018). Veľmi vysoko sa dostal aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Patrí mu jedenáste miesto.

Zdroj: Erik Kaliňák/Facebook



Do parlamentu sa vracia Andrej Danko, ktorý bol posledné roky známy skôr vďaka memečkam a vtipným videám. Mandát získal tiež nový líder KDH Milan Majerský, ktorý v noci na tlačovke podľa Hospodárskych novín naznačil možnú spoluprácu so Smerom a Hlasom.



Kto si však z parlamentu bude musieť „zbaliť kufre“? Najvýraznejšími menami sú určite Boris Kollár, líder Sme rodina a jeho kolegovia, ktorí do hnutia prestúpili (napríklad Romana Tabak či Martin Klus) alebo Milan Uhrík spolu s Milanom Mazurekom, ktorí boli nosným pilierom strany Republika.



Ich niekdajší kolega Marián Kotleba z ĽSNS ostáva taktiež za bránami parlamentu. Rovnako ako Eduard Heger, Juraj Šeliga či Jaroslav Naď za stranu Demokrati.