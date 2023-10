VIDEO: V nočnom klube zhorelo najmenej 13 ľudí. Požiar vznikol nadránom v španielskom letovisku

Počet obetí požiaru nočného klubu v meste Murcia na juhovýchode Španielska stúpol najmenej na 13. K požiaru došlo v nedeľu v ranných hodinách, uviedol španielsky denník El País a tamojšia verejnoprávna televízia RTVE.

Plamene zachvátili nočný klub zhruba o šiestej hodine ráno, spresňuje agentúra DPA. Požiar sa hasičom podarilo uhasiť až o tri hodiny neskôr. Jeho príčina nebola bezprostredne známa.

Videá zdieľané na sociálnych sieťach ukazujú plamene šľahajúce nad budovou a hustý tmavý dym, ktorý sa valí z veľkých okien.

