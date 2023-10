Slovensko sa ocitlo na titulke prestížneho The New York Times. Fico je Putinov sympatizant, obáva sa Amerika

Podľa zahraničných médií bude Slovensko čeliť oslabeniu svojej diplomatickej pozície.

Výsledok slovenských parlamentných volieb sa dostal až na webovú titulnú stranu denníka The New York Times. O výhre Smeru na čele s Robertom Ficom píše prestížny denník ako o výhre Putinových sympatizantov.

Podľa amerických novinárov môže Fico v prípade zloženia vlády ešte výraznejšie oslabiť európsku podporu Ukrajiny vo vojne Ruskom. „Nepokoj na Západe, keďže to vyzerá tak, že sa Slovensko pripojí k Putinovým sympatizantom,“ píše The New York Times. Fica ako proruského politika označujú viaceré zahraničné médiá vrátane CNN, The Guardian a BBC.

Americká televízia CNN vo svojom článku pripomína, že Fico v prípade volebnej výhry prisľúbil okamžité ukončenie slovenskej vojenskej podpory Ukrajine a sľúbil, že zablokuje ambície NATO na Ukrajine. „Tým by mohla krajina prísť o pevnú podporu Slovenska,“ upozorňuje portál.

Zdroj: The New York Times