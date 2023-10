Svetové médiá píšu o voľbách: Víťazstvo Fica vyvolá poplach vo Washingtone a Bruseli, progresívni Slováci majú asi „šialenú opicu“

Nová koaličná vláda by mohla podkopať snahy Západu o zachovanie jednoty pri pomoci Ukrajine, upozorňujú zahraničné weby.

O výsledkoch predčasných parlamentných volieb na Slovensku už informujú aj významné zahraničné médiá. Americké spravodajské médium CNN píše, že „víťazstvo Smeru bude pravdepodobne predstavovať výzvu pre jednotu Severoatlantickej aliancie (NATO) a EÚ na Ukrajine“. Denník The Financial Times upozorňuje, že nová koaličná vláda by mohla „podkopať snahy Západu o zachovanie jednoty pri pomoci Kyjevu v jeho vojne proti Rusku“.

Rokovania budú dlhé a komplikované, píše CNN

Strana na čele s prokremeľskou osobnosťou získala viac hlasov, ako sa očakávalo, informuje CNN. Pripomína, že Slovensko patrilo medzi hŕstku európskych krajín, ktoré presadzovali tvrdé sankcie voči Rusku a darovalo Ukrajine veľké množstvo vojenského materiálu. Predpovedá, že za vlády Roberta Fica sa to pravdepodobne zmení.

„Fico obviňuje ‚ukrajinských nacistov a fašistov‘ z toho, že vyprovokovali ruského prezidenta Vladimira Putina k začatiu invázie na Ukrajine. Opakuje falošný naratív, ktorý používa Putin na ospravedlnenie konfliktu,“ píše portál

CNN pripomína, že Fico prisľúbil okamžité ukončenie slovenskej vojenskej podpory Ukrajine a sľúbil, že zablokuje ambície NATO na Ukrajine. „Tým by mohla krajina prísť o pevnú podporu Slovenska,“ upozorňuje portál.

Portál dodáva, že Fico je blízkym spojencom maďarského premiéra Viktora Orbána a špekuluje sa, že by sa mohli spojiť a „vytvárať Bruselu prekážky“. Koaličné rokovania môžu byť podľa CNN dlhé a komplikované.

Progresívni Slováci majú asi „šialenú opicu“

Podobné informácie o voľbách priniesol aj ekonomický denník The Financial Times. Píše, že „protiukrajinský expremiér“ je blízko k vytvoreniu koaličnej vlády, ktorá by mohla „podkopať snahy Západu o zachovanie jednoty pri pomoci Kyjevu v jeho vojne proti Rusku.

„Hoci Fico možno bude mať problém vytvoriť stabilnú koalíciu, jeho víťazstvo vyvolá poplach vo Washingtone a Bruseli. Do EÚ by totiž mohlo priniesť ďalší protiukrajinský hlas,“ čím myslí maďarského premiéra Viktora Orbána. Portál upozorňuje aj na to, že líder Smeru zrejme opäť oživí protimigrantskú tému.

Financial Times tiež cituje slovenského analytika Milana Niča z nemeckej Rady pre zahraničné vzťahy, ktorý povedal, že „úlohou Západu je teraz nestratiť Slovensko a konštruktívne sa angažovať vo vzťahu k Ficovi“.

„Mladší a modernejší progresívni Slováci budú mať teraz šialenú opicu," cituje portál bývalého ministra zahraničných vecí Pavla Demeša v súvislosti s sobotnými exit pollmi.

Obavy šíria aj tlačové agentúry

Reakcie priniesli aj zahraničné tlačové agentúry. Podľa agentúry AP boli voľby na Slovensku testom podpory pre Ukrajinu v jej boji proti ruskej invázii. Agentúra dodáva, že by to mohlo ohroziť krehkú jednotu v Európskej únii a NATO.

Agentúra AFP konštatuje, že vláda zostavená Ficom môže radikálne zmeniť slovenskú zahraničnú politiku.

Podľa Reuters sa vláda vedená Ficom môže pripojiť k Maďarsku v spochybňovaní konsenzu EÚ ohľadne podpory Ukrajiny v čase, keď sa Únia usiluje udržať jednotu v odpore proti ruskej invázii. Signalizovalo by to aj ďalší posun v regióne proti politickému liberalizmu, ktorý sa môže ešte posilniť v prípade, že konzervatívna PiS vyhrá tento mesiac voľby v Poľsku.