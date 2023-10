AKTUÁLNE: Česko a Poľsko od polnoci zavedú dočasné náhodné kontroly na celej hranici so Slovenskom

Oznámil to český premiér Petr Fiala.

Česko od polnoci z utorka na stredu zavedie dočasné náhodné kontroly po celej dĺžke hranice so Slovenskom. Platiť by mali do 13. októbra, ich prípadné predĺženie bude závisieť od aktuálnej situácie. Na sociálnej sieti X to oznámili český premiér Petr Fiala a minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Od polnoci zavádzame náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Opatrenie koordinujeme s Poľskom, ktoré zavádza podobné kontroly, Slovenskom aj ďalšími susednými štátmi,“ uviedol český premiér. Tento krok zdôvodnil nárastom počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ. ČR podľa jeho slov túto situáciu neberie na ľahkú váhu. „Aktívne bojujeme predovšetkým proti prevádzačom a obchodníkom s ľudským nešťastím,“ vysvetlil Fiala.

Podľa Rakušana ide o opatrenie, ktoré je na účinný boj so skupinami prevádzačov a nelegálnou migráciou nutné. „Kontroly budú prebiehať náhodne po celej dĺžke hraníc so Slovenskom tak, aby čo najmenej obmedzili cezhraničnú premávku a zbytočne nezaťažovali dopravu ani cestujúcich,“ spresnil šéf rezortu vnútra.

Minister dodal, že podobným spôsobom bude svoju hranicu so SR kontrolovať aj Poľsko. „Kontroly plánujeme do 13. októbra, prípadné predĺženie bude závisieť od aktuálnej situácie,“ doplnil Rakušan s tým, že ČR je v tejto otázke v kontakte ako so slovenskou stranou, tak aj s Rakúskom a Nemeckom. Rezort vnútra zároveň žiada ľudí o pochopenie a ústretovosť pri prípadnej kontrole.

Kontroly zavádza aj Poľsko

Poľsko zavádza od polnoci z utorka na stredu dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom, oznámil v utorok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski. Nový režim potrvá desať dní a je možné ho predĺžiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.