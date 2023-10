Pellegrini reaguje na arogantnú reakciu Moniky Beňovej. Po prehýrenej noci možno mala v hlave viac ako len myšlienky, odkazuje

Predsedovi Hlasu sa odpoveď Beňovej na adresu potenciálneho koaličného partnera nepáči.

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini zareagoval na posmešnú odpoveď poslankyne strany Smer-SSD Moniky Beňovej. Europoslankyňa novinárov po volebnej noci so smiechom a sebaistotou ubezpečila, že stranu Hlas v rokovaniach určite presvedčia a spoločne zostavia koalíciu. Podľa Pellegriniho bolo jej vyjadrenie urážlivé, uviedla RTVS.

TV Joj zverejnila video, v ktorom Beňová médiám s absolútnou istotou odpovedala na otázku, či sa Smeru podarí presvedčiť Hlas. „Hlas? Jasné,“ odpovedala pobavene a s úškrnom odkráčala preč.

Predsedovi Hlasu sa takáto reakcia na adresu potenciálneho koaličného partnera nepáči a považuje ju za arogantnú. „Poviem to na rovinu, takéto správanie pani europoslankyne považujem za urážlivé. Možno mala v hlave po prehýrenej noci niečo viac ako len myšlienky,“ povedal priamo s tým, že „budúcnosť strany Smer a to, či zostanú v opozícii alebo pôjdu do koalície, závisí od Hlasu“.

Beňová sa za svoj výrok ospravedlnila

Poslankyňa strany Smer-SSD sa za svoju reakciu na otázku ospravedlnila. „Ja som sa pánu Pellegrinimu za to osobne ospravedlnila. Ak sa ho to dotklo, mrzí ma to, nebolo to myslené negatívne voči Hlasu a zablahoželala som mu. Teraz by sme sa mohli všetci venovať tomu, čo od nás Slovensko očakáva, a to je práca. Práca,“ povedala pre denník Pravda.