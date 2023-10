Opitý Slovák udrel svoju tehotnú manželku do tváre a vyhrážal sa, že ju zabije. Zasiahnuť museli policajti

Agresívny muž svojej tehotnej manželke bránil odísť z domu, sotil ju do vchodových dverí a následne udrel do tváre a rozrazil jej peru.

Policajti z Trenčianskych Teplíc obvinili 41-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Opitý udrel svoju tehotnú manželku päsťou do tváre, sotil ju do dverí a s nožom v ruke sa jej vyhrážal smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Po tom, ako začal byť opitý manžel agresívny, chcela žena odísť z bytu. Obvinený jej v tom bránil, sotil ju do vchodových dverí a následne udrel do tváre a rozrazil jej peru. Ženu následne vtiahol do kuchyne a s nožom v ruke sa jej vyhrážal smrťou. Žena privolala políciu.

Policajti muža obmedzili na osobnej slobode, v dychu mu namerali 3,29 promile alkoholu. Zároveň policajti navrhli väzobné stíhanie obvineného. O návrhu bude rozhodovať súd.