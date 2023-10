Turisti si z Turecka chceli priniesť kamene ako suvenír, no vraj vzali archeologické artefakty. Hrozí im niekoľkoročné väzenie

Ženu obvinili z pašovania archeologických artefaktov. Hrozí jej trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov a pokuta vo výške 18-tisíc lír, čo je približne 600 eur.

Belgický pár si minulý týždeň užíval dovolenku v tureckej destinácii Antalya. Na pamiatku si do batožiny zabalili tri kamene z pláže a ulice, ktoré si chceli uložiť do akvária. Ukázalo sa, že ide o cenné kamene s historickou hodnotou, ktoré ich dostali do obrovských problémov. O prípade informuje turecká BBC.

Pár z Antverp tvrdí, že išlo o kamene, ktoré našli voľne položené v meste Manavgat a nešlo podľa nich o artefakty z náleziska. Letisková polícia však kamene poslala na expertízu odborníkom do antalyjského múzea, ktorí zistili, že v skutočnosti ide o zvyšky budov s významnou historickou hodnotou.

Žene hrozí väzenie a mastná pokuta

Dvojica tak uviazla v Turecku a čaká na súdny proces. V Antalyi si prenajali byt a v krajine musia zotrvať až do verdiktu súdu. Ženu obvinili z pašovania archeologických artefaktov. Hrozí jej trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov a pokuta vo výške 18-tisíc lír, čo je približne 600 eur.

Odcudzenie akéhokoľvek predmetu z archeologického náleziska turecký trestný zákonník považuje za trestný čin, v tomto prípade ide podľa tureckých úradov o pašovanie historických artefaktov. Úrady apelujú na turistov, aby z krajiny nič nevyvážali.