Poliaci už na hraniciach rozmiestnili vojakov a zátarasy. Starosta obce tu však nikdy žiadnych utečencov nevidel

Vstup do Poľska je však aj naďalej možný.

V utorok v noci uzavreli Poliaci viacero hraničných priechodov so Slovenskom. Tamojšia vláda sa takýmto dočasným opatrením pokúša chrániť krajinu pred nelegálnymi migrantmi. Na viacerých úsekoch preto Slováci už autom neprejdú, na ich mieste nájdu zátarasy a ozbrojené sily, ktoré blokujú prejazd do Poľska, informuje portál Zregiónu.sk.

K dočasnému uzatvoreniu hraníc došlo napríklad na priechodoch cez Lysú nad Dunajcom, Lysú Poľanu, Čirč, ale aj Bobrov. Situácia na hraniciach prekvapila aj samotného starostu obce Čirč v okrese Stará Ľubovňa Michala Didika.

Hranice zatvorili aj napriek tomu, že tu žiadnych utečencov nevideli

„Dozvedel som sa o tom v utorok poobede od starostu Leluchówa, preveroval som to ďalej cez primátora Muszyne a potvrdil mi to aj malopoľský maršálek. Zatiaľ by to malo byť na desať dní, keby bola nejaká zmena, budú nás informovať. Myslím si, že ak chcú chrániť hranice pred prechodom utečencov, ktorých som tu ja v živote nevidel, mali uzavrieť všetky priechody,“ skonštatoval Didik s tým, že cez priechod môžu prejsť len chodci s platným pasom.

Dostať sa do Poľska však pre Slovákov nie je nemožné. Susedná vláda totiž nariadila zatvorenie prevažne malých hraničných priechodov. Kompletný zoznam otvorených hraničných priechodov si môžeš pozrieť v našom predošlom článku.