Beňová zareagovala na Pellegriniho vyjadrenia o jej arogantnom správaní. Moje vyjadrenie bolo úprimné a srdečné, odkázala mu

Europoslankyňa nerozumie, prečo sa Pellegriniho jej vyjadrenia dotkli.

Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová povedala, že ju mrzí, že sa Petra Pellegriniho dotklo jej vyjadrenie o tom, či Smer presvedčí Hlas o zostavení spoločnej vlády. Beňová novinárov po volebnej noci so sebaistým smiechom ubezpečila, že stranu Hlas v rokovaniach určite presvedčia. Beňovú mrzí, že Pellegrini toto konštatovanie považoval za arogantné, píše denník SME.

„Mrzí ma to, že to považoval za arogantné. Pre mňa to bolo srdečné a úprimné. Nebolo to myslené sarkasticky ani zlomyseľne. Mrzí ma, že to tak bolo odprezentované,“ povedala Beňová pre denník.

Beňová zároveň potvrdila, že koalíciu Smer, Hlas a SNS považuje za jedinú logickú. Zároveň však povedala, že nerozumie, prečo sa Pellegriniho jej výrok dotkol. „Vôbec neviem, prečo sa ho to dotklo. Ale keďže som počula, že sa ho to dotklo, tak som mu včera napísala, že ma to mrzí,“ vyjadrila sa europoslankyňa.

Pellegrini sa nepovažuje za „podržtašku“ Roberta Fica

TV Joj zverejnila video, v ktorom Beňová médiám s absolútnou istotou odpovedala na otázku, či sa Smeru podarí presvedčiť Hlas. „Hlas? Jasné,“ odpovedala pobavene a s úškrnom odkráčala preč.

Pellegrinimu sa toto vyjadrenie nepáčilo a reakcia Beňovej vraj bola arogantná. „Poviem to na rovinu, takéto správanie pani europoslankyne považujem za urážlivé. Možno mala v hlave po prehýrenej noci niečo viac ako len myšlienky,“ povedal. Upozornil Smer aj na to, že práve od Hlasu závisí, aká koalícia vznikne.