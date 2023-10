VIDEO: Zúfalá matka hľadá 22-ročnú dcéru, ktorá zmizla po útoku na festival v Izraeli. V Gaze niekto použil jej kreditnú kartu

Po útoku teroristického hnutia Hamas na festival v Izraeli zostáva nezvestných množstvo ľudí. Nezvestnou je naďalej aj 22-ročná Nemka Shani Louk, ktorá do Izraela pricestovala práve na hudobný festival Supernova, informuje Insider.

Jej matka teraz natočila video, v ktorom prosí o akékoľvek informácie o svojej dcére. Naposledy s ňou komunikovala v sobotu 7. októbra, no odvtedy o nej nemá žiadne informácie. Jej kreditná karta bola údajne použitá v pásme Gazy, čo nasvedčuje tomu, že Louk bola z festivalu unesená.

Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavilo video, ktoré zachytáva teroristov z Hamasu prevážajúcich telo nehybnej ženy v uliciach Gazy. Na záberoch ľudia spoznali tetovania a vlasy Shani Louk, no nikto zatiaľ nepotvrdil, či skutočne išlo o mladú Nemku, a ak áno, v akom stave sa nachádza.

Jej matka vo svojom vyhlásení potvrdila, že na videu identifikovala svoju dcéru, no verí, že Shani je živá a Hamas ju iba uniesol.

Najmenej 260 tiel objavili izraelskí záchranári na mieste, kde sa konal hudobný festival Supernova, na ktorý v sobotu ráno zaútočili palestínski militanti. Oznámila to v nedeľu večer izraelská záchranná služba ZAKA, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP odvolávajúcich sa na izraelské médiá.

Militanti z Hamasu vtrhli v sobotu ráno na hudobný festival, ktorý sa konal neďaleko kibucu Re´im, a to pri hranici Izraela s pásmom Gazy. Následne začali strieľať na účastníkov. Podľa správ izraelských médií zároveň z miesta uniesli mnoho ľudí do pásma Gazy.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.



She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8