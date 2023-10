Šimečka otvorene prehovoril o rokovaniach s Pellegrinim. Šéf Hlasu dostal štedrú ponuku, dohoda s KDH vraj nebude problém

Michal Šimečka ponúkol Petrovi Pellegrinimu post premiéra aj viaceré ministerstvá.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na Facebooku poodhalil priebeh rokovaní o skladaní novej vlády. Slovákov informuje, že aktuálne stále prebiehajú rokovania o zložení koalície. Údajne je momentálne všetko v rukách strany Hlas.

Šimečka informoval, že so stranou KDH prebiehajú rokovania úspešne. „Som si istý, že s KDH by sme sa vedeli dohodnúť a boli by sme stabilnou súčasťou možnej štvorkoalície. Aj včera sme mali s pánom Majerským konštruktívne stretnutie, z ktorého bola jasná ochota ďalej jednať aj s Petrom Pellegrinim,“ píše v statuse.

Šéf progresívcov tvrdí, že predsedovi Hlasu ponúkli v prípadnej štvorkoalícii post premiéra, pričom strana Hlas by získala rovnaký počet ministerstiev ako PS.

Šimečka je dokonca ochotný urobiť ústupok v prípade obsadenia postu ministra vnútra.„Tlmočili sme mu dokonca aj ochotu rokovať o obsadení ministerstva vnútra – napríklad o scenári, že post by obsadila iná koaličná strana ako PS a Hlas, alebo niektorá z nezávislých osobností, na ktorej by bola v štvorkoalícii zhoda,“ informoval.

Peter Pellegrini podľa Šimečku prisľúbil, že sa k ponuke vyjadrí.