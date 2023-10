Na okraji Bratislavy v noci takmer zamrzlo malé bábätko. Utečenci vo Vajnoroch musia spávať vonku, starosta sa im snaží pomôcť

Bratislava vyhlásila v súvislosti s utečencami mimoriadnu situáciu.

Starosta bratislavskej mestskej časti Vajnory, v ktorej sídli cudzinecká polícia, sa na Facebooku sťažuje, že najväčšia ťarcha spojená so starostlivosťou o utečencov ostáva na jeho samospráve. Z dôvodu tranzitnej migrácie pritom platí od soboty na území hlavného mesta SR mimoriadna situácia.

Starosta Vajnôr Michal Vlček aktuálnu situáciu opisuje na Facebooku. „Nelegálna migrácia nie je u nás v Bratislave-Vajnoroch dlhé mesiace novinkou a všetci, čo tu žijeme, o tom vieme. Dlho zostávali naše podnety na štátne orgány bez reakcie. Zdalo sa, že kompetentní čakajú na to, že sa problém vyrieši nejako sám. Nevyriešil. Keď sme celé mesiace bili na poplach, takmer nikto nás nechcel počuť,“ píše.

Vlček pripomína, že medzi utečencami sú často aj matky s deťmi, ktorým sa snažia pomôcť s provizórnym ubytovaním či zabezpečením jedla. Starosta konštatuje, že v teréne trávi každý večer a situáciu monitoruje.

V chlade trpia bábätká aj deti

„Vidím scény nešťastných ľudí, ktorí musia celé noci tráviť vonku v chladnom počasí. Častokrát ide o niekoľkomesačné dieťatká alebo malé deti v rozmedzí od dvoch do sedem rokov. Najsmutnejšie na tom je, že k prípadu podchladeného bábätka musela byť privolaná aj rýchla zdravotná pomoc. Tieto scény by určite nikoho, kto tam bol, nenechali chladného,“ opísal starosta.

Vajnory pre utečencov počas chladných a daždivých dní stavajú aj stany. „Spoločne s mestskou políciou som túto noc bol aj v Starom Meste na Námestí slobody, kde sme boli odviezť matky s deťmi, ktoré tam boli v noci vystavené chladnému počasiu, do ubytovne,“ doplnil Vlček.

Úlohou samosprávy je okrem iného aj upokojovať občanov, aby nemali zbytočný pocit strachu z utečencov. „Je to však situácia, ktorú nevyrieši samospráva, tá môže len pomôcť. V tomto by to mala byť iniciatíva na strane štátu. Dlhodobo a systémovo na to kapacity jednoducho nemáme. Aj toto riešenie, ktoré robíme dnes, je len provizórne do chvíle, keď ministerstvo vnútra, ako to máme prisľúbené, nezačne v stredu pred sídlom cudzineckej polície stavať stanové mestečko,“ dodal starosta.