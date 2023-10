Ministerstvo financií navrhuje zrušiť rodinné stavebné sporenie. Je údajne neprimerane zvýhodnené, navrhlo ho OĽaNO

Stavebný sporiteľ, ktorý je členom domácnosti, je vraj neprimerane zvýhodnený.

Zvýhodnené stavebné sporenie pre domácnosti, ktoré tvoria manželia a ich deti, by sa malo zo zákona vypustiť. Navrhuje to Ministerstvo financií SR (MF) v návrhu novely zákona o stavebnom sporení, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Stavebný sporiteľ, ktorý je členom domácnosti, je podľa rezortu v aktuálnej právnej úprave oproti iným sporiteľom neprimerane zvýhodnený.

Novelu, ktorá od budúceho roka prináša zvýhodnené rodinné stavebné sporenie, schválila Národná rada SR tento rok v júni na návrh skupiny poslancov hnutia OĽaNO. Touto úpravou sa podľa MF vytvorilo neadresné poskytovanie štátnej prémie z hľadiska príjmov sporiteľov a založili sa výrazne zvýšené nároky na štátny rozpočet.

„Všetky predchádzajúce úpravy zákona o stavebnom sporení viedli k účelovosti, adresnosti a efektívnosti stavebného sporenia, a to aj tým spôsobom, aby prijímateľmi štátnej prémie mohli byť len ľudia s nižšími príjmami,“ pripomenul rezort financií.

Doteraz platil limit na príjem vo výške 1,3-násobku priemernej mzdy, nad ktorý už stavebný sporiteľ nemá nárok na štátnu prémiu. Výdavky štátneho rozpočtu na tento účel sa vďaka tomu postupne znížili z približne 20 miliónov eur na 6 miliónov eur ročne, vyčíslilo ministerstvo.

V prípade stavebného sporiteľa, ktorý je členom zákonom definovanej domácnosti, sa však tohtoročnou novelou zvýšil limit spoločného príjmu domácnosti na 3,25-násobok priemernej mzdy. Za každé ďalšie dieťa sa tento strop zvyšuje o ďalší 0,65-násobok priemernej mzdy. Príjmová hranica na získanie podpory tak podľa MF môže vzrásť až na približne štvornásobok súčasnej hodnoty v prípade sporiteľa v manželskom zväzku s dvoma maloletými deťmi.

„Takéto nastavenie spôsobuje vyššie zvýhodnenie vysokopríjmových rodín oproti rodinám a slobodným jednotlivcom s nižšími príjmami a neprimerane zvýšené nároky na štátny rozpočet,“ upozornilo ministerstvo.

Ministerstvo financií chce návrhom upraviť aj legislatívne nedostatky

Vypustením ustanovení súvisiacich s definíciou domácnosti sa podľa MF zároveň riešia aj legislatívno-právne nedostatky, ktoré by v praxi spôsobovali nutnosť ďalšej právnej úpravy. Zákon v súčasnom znení napríklad nerieši, kedy a komu má stavebný sporiteľ dokladovať, že je členom domácnosti.

„Predložený návrh zákona nemá z celkového hľadiska žiadny vplyv na verejné financie z dôvodu, že uvedený návrh eliminuje predpokladané zvýšené výdavky štátneho rozpočtu na štátnu prémiu od roku 2025, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na štátnu prémiu v prípade ponechania súčasnej právnej úpravy,“ dodal rezort financií.