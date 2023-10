SHMÚ vydáva výstrahy pred mrazom. V niektorých častiach Slovenska sa v noci ochladí na –6 °C

Mráz môže poškodiť vegetáciu.

Na celom Slovensku sa môže od polnoci do utorka 8.00 h vyskytnúť prízemný mráz. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred mrazom.

V Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, i na väčšine Košického a Prešovského kraja sa vo výške päť centimetrov nad povrchom očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 do –5 stupňov Celzia. Vo výške dvoch metrov by mala byť teplota do –3 stupňov. V Žilinskom kraji a na väčšine územia Banskobystrického kraja má byť vo výške päť centimetrov nad povrchom –1 až –6 stupňov Celzia.