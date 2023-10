PREHĽAD: Cez víkend obmedzia dôležité dopravné úseky na D1. Šoféri sa musia pripraviť na zdržanie

NDS upozorňuje na víkendové dopravné obmedzenia.

Diaľnica D1 na estakáde Mierová – Senecká bude počas nadchádzajúceho víkendu čiastočne uzatvorená. Uzávera bude v strednom jazdnom pruhu pravého mosta v smere do Senca na kilometri 8,25. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Obmedzenie sa začne v piatok 20. októbra od 22.00 h a malo by trvať do nedele 22. októbra 22.00 h. Doprava počas trvania prác v smere do Petržalky bude bez obmedzení. Dôvodom uzávery je oprava vozovky. NDS prosí vodičov, aby dbali na bezpečnosť pracovníkov a dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami.

Cez víkend úplne uzatvoria dva diaľničné tunely

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na úplnú uzáveru diaľničných tunelov Žilina a Ovčiarsko z dôvodu jesennej údržby. Uzávera potrvá od štvrtka 19. októbra od 12.00 h do nedele 22. októbra do 20.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková. Doplnila, že doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.