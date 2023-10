Pellegrini prehovoril o tom, či sa chystá kandidovať za prezidenta. Tajnú dohodu so Smerom vraj nemá, no nič nevylučuje

Podľa septembrového prieskumu Focusu by v prezidentských voľbách Pellegrini vyhral.

Po zložení novej vládnej koalície stranami Smer, Hlas a SNS sa už v kuloároch začalo špekulovať, či šéf Hlasu Peter Pellegrini neakceptoval svoju pozíciu predsedu parlamentu len z dôvodu, že sa chystá kandidovať v prezidentských voľbách, informuje portál topky.sk.

Podľa septembrového prieskumu Focusu by mal Pellegrini v prezidentských voľbách reálnu šancu na výhru. Na základe prieskumu by ho volilo až 58 percent opýtaných voličov, vďaka čomu by zrejme dokázal poraziť napríklad aj ďalšieho z kandidátov Ivana Korčoka.

Oznámi to, keď sa definitívne rozhodne

Pellegrini však svoju kandidatúru odmieta bližšie komentovať. „Prieskumy sú z augusta, uvidíme, aké budú inokedy. Ja sa teraz sústredím na to, aby vznikla stabilná vláda, aby si naši nominanti od prvého dňa začali robiť svoju prácu,“ uviedol Pellegrini pri predstavovaní nominantov strany Hlas na posty ministrov.

Ak sa rozhodne kandidovať, verejnosť o tom podľa vlastných slov bude včas informovať. Špekulácie, ktoré sa momentálne šíria, však jednoznačne nepoprel.

„Samozrejme, môžem priznať jednu vec, že budem sledovať, ako sa bude vyvíjať spoločenská situácia a či by bol dopyt od občanov tejto krajiny na takúto kandidatúru. A keď budeme cítiť, že občania si to želajú, tak potom to začneme ešte len zvažovať,“ dodal.

Pellegrini navyše odmieta tvrdenia, že sa na prezidentskej kandidatúre dohodol v rámci povolebných rokovaní so Smerom a s SNS. S týmito stranami sa podľa neho bavili výlučne o vzniku vlády Slovenskej republiky, nie o prezidentských voľbách, ktoré nás čakajú až budúci rok.