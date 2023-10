Kaliňák žiadal 35 000 € ako odškodné, štát sa mu nakoniec ospravedlnil. Ak by tak neurobil, musel by peniaze vyplatiť

Kaliňákovi zrušila obvinenie v kauze Súmrak generálna prokuratúra cez paragraf 363.

Štát sa ospravedlnil Robertovi Kaliňákovi za obvinenie v kauze Súmrak. Rozhodol o tom štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Peter Sepeši. V prípade, ak by to neurobil, Kaliňákovi by štát musel zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 35-tisíc eur, informuje portál Aktuality.sk.

Kaliňáka zadržali 20. apríla 2022 a vo vyšetrovacej väzbe sedel do 13. mája. V novembri 2022 využila generálna prokuratúra paragraf 363 a obvinenia v kauze Súmrak zrušila.

Štát sa radšej ospravedlnil

Bývalý minister vnútra čelil obvineniu zo založenia zločineckej skupiny spolu s exprezidentom Tiborom Gašparom a Norbertom Bödörom. Kaliňáka obvinili aj z vyzradenia daňového tajomstva a zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Po využití paragrafu 363 však tieto obvinenia boli zrušené.

Advokát Roberta Kaliňáka David Lindtner následne požiadal o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. Podľa jeho slov exminister požadoval ospravedlnenie za nezákonné trestné stíhanie, zadržanie a väzbu.

Ministerstvo spravodlivosti teraz preto rozhodlo, že sa štát Kaliňákovi ospravedlní namiesto toho, aby mu musel vyplácať odškodné.