PRIESKUM: Za tieto lokality hlavného mesta sa Bratislavčania najviac hanbia

Obyvatielia Bratislavy sú najviac hrdí na Bratislavský hrad.

Bratislavčanom najviac prekáža stav hlavnej železničnej stanice, ako aj Kamenné námestie s budovou OD Prior a bývalého hotela Kyjev. Ukázali to výsledky septembrového prieskumu agentúry Mnforce.



Možnosť „nie som hrdý“ alebo „hanbím sa“ označilo v prípade železničnej stanice 88 % respondentov. V prípade Kamenného námestia si ich vybralo 54 % ľudí.



Bratislavčania sú najviac hrdí na Bratislavský hrad (94 %). Za ním nasleduje Hviezdoslavovo námestie so starou budovou SND (92 %) a Hodžovo námestie s budovou Prezidentského paláca (82 %).



Prieskum tiež ukázal, že obyvatelia hlavného mesta majú záujem o obnovu lokality Kamenného námestia. Na otázku, čo by sa s lokalitou malo udiať, uviedli respondenti najčastejšie, že priestor by sa mal zmodernizovať tak, aby zodpovedal centru hlavného mesta v 21. storočí a stal sa centrom stretávania sa a kultúry s dostatkom zelene.



Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 500 Bratislavčanov v období 20. až 25. septembra tohto roku.