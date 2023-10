USA poslali jasný odkaz Izraelu, ktorý chystá inváziu do Gazy. Ešte na to nenastal čas, všetko vraj najskôr musia pripraviť

Biden často komunikuje s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Biely dom chce, aby Izrael pred začatím svojej pozemnej operácie v palestínskom pásme Gazy poskytol viac času na rokovania o rukojemníkoch zadržiavaných teroristami v Gaze a na dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.

S odvolaním sa na viaceré zdroje v americkej administratíve o tom informoval americký denník The New York Times, na ktorý sa vo svojom spravodajstve odvolal spravodajský web The Times of Israel.

V správe NYT sa uvádza, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena chce tiež zvýšiť pripravenosť USA na prípadné útoky na americké ciele v regióne zo strany ozbrojených skupín so sídlom v Iráne. Washington totiž predpokladá, že počet takýchto útokov sa bude s pokračujúcou vojnou pravdepodobne zvyšovať.

Toto posolstvo bolo Izraelu tlmočené prostredníctvom ministra obrany USA Lloyda J. Austina, ktorý takmer každý deň hovorí s ministrom obrany Joavom Galantom. Galantov hovorca túto správu novinám nepotvrdil. TOI pripomenul, že prezident USA Joe Biden v nedeľu opäť hovoril s premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Odkladanie pozemnej invázie by mohol využiť Irán

NYT vo svojom článku konštatujú, že americkí predstavitelia sa obávajú, že ďalšie odkladanie pozemnej invázie do Gazy by mohol zneužiť Irán i jeho spojenci, ktorí už dlho tvrdia, že Izrael je ovládaný vládou vo Washingtone.

USA od Izraela nepožadujú, aby odložil pozemnú inváziu, ale radia mu, aby počkal, pričom prízvukujú, že Washington plne podporuje cieľ Izraela – zničiť palestínsku radikálnu skupinu Hamas, ktorej komandá podnikli 7. októbra vpád na územie Izraela.