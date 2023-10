V oceliarňach U. S. Steel Košice skrátia pracovný čas niektorým zamestnancom. Čaká ich čiastočná náhrada mzdy

Skrátený pracovný čas bude fungovať počas novembra a decembra.

V košických oceliarňach U. S. Steel zavedú v mesiacoch november a december skrátený pracovný čas, potvrdil hovorca hutníckeho podniku Ján Bača. Zamestnancom bude patriť náhrada mzdy, keď im nebude prideľovaná práca, vo výške 60 percent z priemerného zárobku v zmysle Zákonníka práce.

„Skrátený pracovný čas nám umožňuje prispôsobovať sa tomu, čo sa deje na trhu. Záver roka sme vyhodnotili tak, že nemá zmysel, aby naplno bežali všetky technologické celky,“ uviedol hovorca. Súvisí to podľa neho napríklad aj so spotrebou energií v podniku. „To v praxi znamená, že sú linky, ktoré sú vyťažené na 100 percent, a tých sa to netýka, ale sú tiež pracoviská, ktoré sú naviazané na určitý produkt, ktoré nemajú toľko objednávok,“ doplnil Bača.

Rozhodnutie o neprideľovaní práce pre prekážku na strane zamestnávateľa v oceliarňach sa týkalo aj mesiacov august a september.