Raper Palermo si už odpykáva v Leopoldove svoj trest. Toto sú jeho posledné slová pred nástupom do väzenia

Raper si v leopoldovskej väznici odpykáva svoj desaťročný trest.

Pavol Mlynárik, známy predovšetkým ako raper s prezývkou Palermo, dostal desaťročný úhrnný trest väzenia za organizovanú drogovú trestnú činnosť. Aktuálne si už svoj trest odpykáva v leopoldovskej väznici.

V jeho posledných slovách pred nástupom do basy oľutoval svoje činy a skonštatoval, že je to tak, ako to je. V mladosti vraj nemal dostatočne veľa rozumu, a teraz si to odpyká. Vraj je s tým už stotožnený, povedal pre Noviny.sk.

„Už je tak, ako to je, treba to ísť nastúpiť, vidíte, tam je brána, neutiekol som a idem na to. Dá sa pripraviť v rámci toho, že si to môžeš v hlave nejako upratať a proste vbehnúť do toho,“ vyhlásil. Podľa vlastných slov mu bude najviac chýbať syn a rodina.

Palermo sa drogovej trestnej činnosti začal venovať v roku 2007. Väčší biznis rozbehol v roku 2011, keď sa dal dokopy so skupinou Dunčovcov, od ktorých každý mesiac odoberal sto až tristo gramov metamfetamínu a ten ďalej predával. Sudkyňa Pamela Záleská informovala, že Palermo predal za obdobie od roku 2010 do roku 2015 so spolupáchateľom asi 39 kilogramov metamfetamínu v hodnote 1,2 milióna eur.