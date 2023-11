Vo vlaku na Spiši muž pobodal mladú študentku. Zasiahol ju aj do krku

K incidentu došlo v rýchliku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny.

V jednom z rýchlikov na východe Slovenska došlo v stredu večer ku krvavému incidentu, počas ktorého agresor pobodal mladú ženu, informuje web tvnoviny. Sprievodkyni sa podarilo krvácanie mladej ženy zastaviť. Študentku previezli záchranári do nemocnice, jej stav je podľa TA3 vážny.

K incidentu došlo v rýchliku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny. Útočník pred stanicou Spišská Nová Ves zaútočil na mladú študentku, ktorú bodol dvakrát do krku a raz do ruky. Cestujúci muža následne spacifikovali a odovzdali ho do rúk polície. Pri sebe mal dva kuchynské nože.