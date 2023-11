Českú dôchodkyňu okradli o milióny. Naletela falošným bankárom a celoživotné úspory vložila do Bitcoinmatu

Podvodníkom hrozí trest odňatia slobody až 8 rokov.

Pražskí kriminalisti vyšetrujú prípad podvodu, pri ktorom prišla staršia žena o 5 a pol milióna českých korún, čo je v prepočte viac ako 200-tisíc eur. Naletela podvodníkom, ktorí sa vydávali za bankárov, a všetky svoje úspory vložila do Bitcoinmatu, informuje česká polícia na webe.

Podvodníci ženu kontaktovali a presviedčali ju, že jej účet je v ohrození a mala by si z neho preto radšej vybrať všetky peniaze a vložiť ich do automatu, odkiaľ majú ísť do centrály.

Dôchodkyni vysvetlili, že pokiaľ to neurobí, musí si zablokovať účty. Ich odblokovanie však vraj bude trvať od siedmich týždňov až do siedmich rokov. Okradnutá žena preto súhlasila, že peniaze do Bitcoinmatu vloží, zatiaľ čo ju falošní bankári navigovali a radili jej, ako to urobiť.

Podvodníkom hrozí až osem rokov za mrežami. Polícia dôrazne vysvetľuje, že zamestnanci banky s klientmi nikdy nekomunikujú cez mobilný telefón a v žiadnom prípade ich nežiadajú, aby svoje peniaze vkladali do Bitcoinmatov.