Štefan Kuffa vyzval biskupov, aby menovali Krista za kráľa Slovenska. Sľubuje aj koniec genderovej ideológie

Kuffa vo svojom príhovore na konci omše okrem iného rozprával aj o rúškach, potratoch či údajnej „gender ideológii“, s ktorou nová vláda podľa jeho slov definitívne skoncuje.

Štátny tajomník ministerstva kultúry Štefan Kuffa na pondelkovej omši Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave podľa denníka Postoj vyzval biskupov, aby intronizovali (pozn.: uviedli na trón) Krista za kráľa Slovenska. V záverečnom príhovore vyslovil prianie, aby sa slávnostná ceremónia konala za prítomnosti celej vlády SR.

Brat katolíckeho kňaza Mariána, známeho predovšetkým pre homofóbne vyjadrenia, v reči apeloval na prítomných biskupov Oroscha, Sokola a apoštolského nuncia Girasoliho, aby Slovensko zasvätili Kristovi Kráľovi.

Kuffa chce, aby sa akt konal za účasti celej vlády

„Nedá mi ešte, aby som, keď toľké excelencie tu máme, za ministerstvo kultúry dávame prísľub, aj takto tu verejne ho dávam, že my budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby čo najskôr podľa možnosti bolo a dosiahlo sa to, aby Kristus Kráľ bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska,“ uviedol kontroverzný politik, ktorý sa preslávil predovšetkým homofóbnymi výrokmi, odmietaním pandemických opatrení či konfliktom s konkurenčnými farmármi.

„Ja vás takto prosím, excelencie, ak by to bolo možné v čo najbližšom krátkom čase, aby Slovensko bolo zasvätené Kristovi Kráľovi za účasti všetkých biskupov a za účasti celej vlády. Biskupi, to ste vy, ja na to nemám dosah, ale na vládu, to ako môžem požiadať, aby sa to udialo. Bola by to veľká vec,“ dodal na záver Štefan Kuffa.

Vo svojom príhovore na konci omše rozprával aj o rúškach, potratoch či údajnej „gender ideológii“, ktorej teraz bude podľa jeho slov koniec. „Na úvod, prepáčte mi, poviem takúto vec, gender ideológia, ktorá gniavi naše Slovensko, tak za ministerstvo kultúry, to, čo bolo, tak sľubujeme, že nebude. To bude koniec,“ vyhlásil.