VIDEO: Sleduj ako v sobotu záchranári v extrémnej fujavici zachraňovali turistov v Malej Fatre

Horská záchranná služba v sobotu v popoludňajších hodinách zachraňovala dve skupiny turistov, ktoré uviazli na hlavnom hrebeni Malej Fatry. Pre silný vietor a zlú viditeľnosť strácali orientáciu a neboli schopní vrátiť sa z hôr bez pomoci, píše HZS na webe.

Turisti strácali orientáciu

„Za silného vetra, pri zlej viditeľnosti a na zasneženom chodníku turisti strácali orientáciu a bez pomoci neboli schopní z vysokohorského prostredia zostúpiť,“ informovali záchranári a upresnili, kde presne sa turisti stratili.

„Prvá, slovenská dvojica turistov so psom uviazla v blízkosti Steny – Južný vrchol. Telefonickou navigáciou sa im po zimnom tyčovom značení podarilo zísť do sedla Hromové, kde sa stretli so záchranármi.“

Ďalšiu, štvorčlennú skupinu turistov z Česka záchranári lokalizovali neďaleko sedla Bublen. Uzimených a vyčerpaných zateplili, dali im teplé nápoje a odviedli ich do bezpečia.

Záchranári opätovne apelujú na turistov, aby zodpovedne sledovali a zvážili aktuálne meteorologické výstrahy na horách a tiež nepreceňovali svoje schopnosti.