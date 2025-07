V Texase v piatok 4. júla za niekoľko hodín spadlo takmer 30 centimetrov zrážok, čo spôsobilo, že rieka stúpla za 45 minút o neuveriteľných 8 metrov. Informuje o tom CNN, podľa ktorej bolo potvrdených 50 obetí. Medzi nimi je aj 15 detí. Najväčšie obavy momentálne panujú o 27 dievčat z letného tábora Camp Mystic na rieke Guadalupe, ktoré sú stále nezvestné.

Guvernér Greg Abbott prisľúbil, že úrady budú pracovať nepretržite, a uviedol, že pri ústupe vody sa prehľadávajú nové oblasti. Nedeľu vyhlásil za deň modlitieb za štát Texas.

„Vyzývam každého Texasana, aby sa ku mne túto nedeľu pripojil v modlitbe - za stratené životy, za tých, ktorí sú stále nezvestní, za obnovu našich komunít a za bezpečnosť tých, ktorí sú v prvej línii,“ uviedol vo vyhlásení.

