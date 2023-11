Medvede na Slovensku sa nepoberajú na zimný spánok. Ukázal sa nečakaný problém

Ak má medveď dostatok potravy a je v dobrej kondícii, nemusí hibernovať aj dva roky po sebe.

Medvede sa na zimný spánok zvyčajne chystajú už v polovici novembra. Podľa záberov zo slovenských lesov je to však tento rok inak. Ak má medveď dostatok potravy a je v dobrej kondícii, nemusí hibernovať aj dva roky po sebe, informuje portál noviny.sk.

„Na to, aby medveď začal hibernovať, vplýva veľa faktorov, napríklad vek, zdravotný stav jedinca, ale aj to, či má dostatok tukových rezerv na to, aby hibernáciu prežil,“ povedal ochranár z Národného parku Poloniny.

Ak nie je tuhá zima a šelmy majú jednoduchý prístup k potrave, nemusia sa uložiť na zimný spánok a podľa odborníka sú aktívne celé ročné obdobie. Netreba sa však obávať. Medvede by nemali byť agresívnejšie a aktívna zima by sa vôbec nemala podpísať pod ich správaním.

V prípade, že v lese dôjde k stretu s medveďom, je dôležité zachovať pokoj a čo najnenápadnejšie sa vzdialiť z jeho dohľadu, odporúča odborník.