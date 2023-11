Zomierajúca žena zorganizovala finančnú zbierku pre druhých ľudí. Jej hodnota sa vyšplhala na 70 miliónov dolárov

Tridsaťosemročná Američanka Casey McIntyre, ktorá 12. novembra zomrela na rakovinu vaječníkov, počas svojho života zorganizovala finančnú zbierku, ktorá má druhým ľuďom pomôcť zaplatiť medicínske dlhy, informuje portál NPR.

„Milovala som každého jedného z vás celým svojím srdcom a prisahám, že som vedela, ako hlboko som bola milovaná ja. Na oslavu svojho života som zariadila odkúpenie zdravotných dlhov iných a ich následné zničenie,“ napísala McIntyre na sociálnej sieti X.

Pomocou kampane vyzbierala viac ako 680 000 dolárov. To sa rovná takmer 70 miliónom dolárov zdravotného dlhu Američanov v celej krajine. Nadácia RIP Medical Debt skupuje dlhy rovnako ako akákoľvek inkasná spoločnosť. Namiesto zárobku však iba oznámia dlžníkom, že ich dlh bol zmazaný.

