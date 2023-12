Kongres USA vylúčil člena, ktorý míňal peniaze darcov na luxus a porno

Celkovo za jeho vylúčenie hlasovalo 311 členov snemovne a len 114 sa postavilo zaňho.

Americká Snemovňa reprezentantov v piatkovom hlasovaní rozhodla o vylúčení kongresmana Georgea Santosa zo svojich radov po tom, čo sa prevalil škandál s tým, ako využíval ukradnuté peniaze od darcov kampane na nákup luxusného tovaru, dovoleniek či služieb pornostránky. Informovali o tom agentúry AP, DPA a AFP.

Santosa, ktorý bol zvolený za Republikánsku stranu v štáte New York, v piatkovom hlasovaní odmietla aj viac než stovka vlastných spolustraníkov. Celkovo za jeho vylúčenie hlasovalo 311 členov snemovne a len 114 sa postavilo zaňho. Potrebná bola dvojtretinová väčšina. Stal sa len tretím členom Snemovne reprezentantov od čias americkej občianskej vojny, ktorého zbavili mandátu.

V súčasnosti 35-ročný Santos sa do Kongresu dostal vo vlaňajších voľbách a svojím úspechom v New Yorku pomohol republikánom získať tesnú väčšinu v snemovni. Čoskoro sa však podľa AFP ukázalo, že celý jeho životopis bol podvodom: od dosiahnutého vzdelania, vierovyznania a osobného života až po profesionálnu kariéru. Ako pripomína AP, vymyslel si napríklad židovský pôvod, kariérne úspechy na Wall Street a tiež to, že na univerzite bol volejbalovou hviezdou.

Etická komisia snemovne aj policajní vyšetrovatelia ho obvinili z defraudácie peňazí darcov kampane, kreditného podvodu, prania špinavých peňazí či krádeže identity darcov kampane. Pod falošnou identitou vybral prostredníctvom kreditných kariet darcov z bánk tisíce dolárov. Peniaze okrem iného údajne použil aj na to, aby si dal aplikovať botox.

Santos obvinenia v pléne poprel. Podľa jeho slov kongresmani raz oľutujú, že svojho kolegu zbavili mandátu bez toho, aby mu umožnili riadne sa brániť, a poškodili tak voličov, ktorí ho do Kongresu vyslali.