Zastropovanie cien energií. Ministerstvo hospodárstva avizuje, kedy sa Slováci dozvedia koľko budú platiť za plyn

Šaško kritizoval „komunikačné zlyhanie“ Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý cez týždeň zverejnil výrazný nárast regulovaných cien plynu na budúci rok.

Spôsob a rozsah kompenzácie cien energií na budúci rok bude verejnosti predstavený po tom, ako ju vláda v najbližších dňoch schváli. Ceny energií však budúci rok neporastú, avizoval v nedeľnej diskusnej relácii TA3 štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško.

„Od prvého dňa, kedy Denisa Saková zasadla na stoličku ministerky hospodárstva, veľmi dôsledne rieši situáciu v komunikácii s dodávateľmi, distribútormi, regulačným úradom, so všetkými partnermi. My od prvého dňa pripravujeme také opatrenia, aby sa naozaj spoločnosť nemusela báť,“ zdôraznil.



V tejto súvislosti kritizoval „komunikačné zlyhanie“ Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý cez týždeň zverejnil výrazný nárast regulovaných cien plynu na budúci rok. „Aj pán predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dobre vie, že vláda a ministerka hospodárstva má prijaté opatrenia na to, ako bude situácia kompenzovaná,“ upozornil Šaško.

Argument opozičného poslanca Karola Galeka zo SaS



Bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek si myslí, že nejde o oprávnenú kritiku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý len postupoval podľa zákona. „Regulačný úrad jediné, čo stanovuje, sú regulované ceny, ktoré vychádzajú z výpočtu na základe vopred určeného vzorca a na základe toho, ako sa nám vyvíja trh s cenami plynu. Toto je číslo, ktoré dosadia a v podstate iba štatisticky preukážu,“ vysvetlil.



Takto stanovené ceny však neplatili tento rok a nebudú platiť ani budúci rok, predpokladá Galek. O tom však už musí rozhodnúť vláda, ktorá má na to podľa neho pripravené všetky predpoklady. Stačí, keď „skopíruje“ krízovú reguláciu, ktorú nastavila ešte bývalá vláda.

„Vy hovoríte, že to bude copy paste opatrení. Rozdiel medzi touto vládou a tou bývalou je, že to bude rádovo o stámilióny lacnejšie,“ reagoval Šaško. „Samozrejme, že to bude rádovo lacnejšie, a to z toho dôvodu, že ceny plynu sú rádovo nižšie,“ pripomenul Galek. Kým na tento rok bola na kompenzácie cien plynu vyčlenená suma 1,7 miliardy eur, ktorá sa ani celá neminula, pre budúci rok očakáva prostriedky na úrovni 800 až 900 miliónov eur.