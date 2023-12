PRIESKUM: O post prezidenta by v druhom kole volieb súperili Pellegrini a Korčok

V prieskume sa agentúra pýtala respondentov, koho by si z menovaných dvojích kandidátov vybrali za prezidenta.

V relácii Na Telo zverejnili prieskum agentúry FOCUS ukazujúci, že ak by sa konalo druhé kolo prezidentských volieb v novembri, zvíťazil by Peter Pellegrini so 60% a druhý by skončil Ivan Korčok so 40%.

V prieskume sa agentúra pýtala respondentov, koho by si z menovaných dvojíc kandidátov vybrali za prezidenta. Najviac podpory mal Peter Pellegrini, ktorý by podľa prieskumu porazil každého prezidentského kandidáta. V prípade Peter Pellegrini – Ján Kubiš by Pellegrini získal podporu 74% voličov pričom Kubiš by mal podporu u 26% voličov. Ak by bol pre Pellegriniho v druhom kole prezidentských volieb súperom Štefan Harabin, získal by 84% a Harabin 16%.

Keby proti sebe v poslednom kole stoja Korčok a Harabin, vyhral by Korčok so 67% a Harabin by získal 33%. Korčok by porazil aj Kubiša s 24% náskokom. Ak by o post prezidenta súperili Kubiš a Harabin, vyhral by Kubiš so 67% a Harabin by v takejto teoretickej dvojici získal 33% podporu voličov.