Študentky na českej univerzite donútili vyzliecť si podprsenky. V opačnom prípade by ich nepustili na skúšku

Incident sa odohral na Českej poľnohospodárskej univerzite.

Na Českej poľnohospodárskej univerzite (ČZU) si museli študentky ekonomickej fakulty vyzliecť podprsenky. Dôvodom boli bezpečnostné pravidlá v testovacom centre, ktoré mali aktivovať bezpečnostný rám, uvádza iROZHLAS.cz. Ak by to nespravili, nepustili by ich na skúšku.

Aby sa študent dostal do testovacieho centra, tak sa musí identifikovať preukazom a prejsť cez bezpečnostný rám. „Prvýkrát som v ráme pípala, tak som si dala dole náramok a náušnice, na ktoré som zabudla. Keď som ale pípala znova, nevedela som, čo ďalšie by to mohlo byť. Obsluha naznačila, že by to mohla byť kostica od podprsenky a povedali, že ma nemôžu pustiť si test napísať, kým pípam,“ hovorí o incidente jedna zo študentiek.

Podľa študentky vedeli všetci traja ľudia, ktorí obsluhovali bezpečnostný rám, že problémom je kostica, no aj tak na ňu vyvíjali nátlak, aby si ju dala dole. Celá situácia bola podľa študentky nedôstojná a neúctivá.

Zasadne etická komisia

V prípade zasadne etická komisia, ktorá bude prehodnocovať pravidlá pre vstup do testovacieho centra. Univerzita uvádza, že vyzlečenie podprsenky nie je požadované, no napríklad opasok s kovovou prackou áno. Zároveň informuje, že obsluha nemôže do miestnosti pustiť študentov, ktorí spustili výstrahu.

„Škola pre mňa nie je miesto, kde chcem chodiť bez podprsenky. Keby som bez nej chodiť chcela, tak si ju predsa nevezmem. Cítila som sa strašne strápnená, potupená a psychicky rozhodená,“ hovorí o incidente jedna zo študentiek.