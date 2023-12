Košice majú veľký problém. Čas sa kráti a hrozí, že bude musieť zasiahnuť štát

Ak Košice nezvýšia dane a poplatky, mestu hrozí nútená správa.

Pokiaľ košické mestské zastupiteľstvo neschváli do nového roka zvýšenie daní a poplatkov, mesto bude smerovať do nútenej správy. Myslí si to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček, ktorý to uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Košiciach.

Spolu s košickým primátorom Jaroslavom Polačekom reagoval na situáciu, keď mestu chýba v rozpočte na budúci rok 44 miliónov eur. Zvyšovanie daní a poplatkov je podľa Rybníčka pri výpadku príjmov z podielových daní, pri nových kompetenciách miest a nárastu výdavkov, chýbajúcich kompenzáciách zo strany štátu a inflácii nevyhnutné. Košickí poslanci majú o opatreniach rokovať 12. decembra.

„Ak v Košiciach mestské zastupiteľstvo neschváli žiadne zvýšenie dane z nehnuteľností a ďalšie návrhy, som presvedčený, že mesto bude môcť škrtať, koľko len bude chcieť, na budúci rok, nezvládne to a pôjde do nútenej správy,“ povedal Rybníček. Poukázal pritom aj na záväzky mesta pri splácaní úverov bankám, pričom spomenul aj zadlženie mesta Trenčín, keď sa v roku 2010 stal jeho primátorom.

„Pol roka sme nekosili, nestriekali fontány, nesvietilo sa, pretože nám neverili ani banky, odmietli nám požičiavať, nemali sme peniaze na nič. Potom sme sa dokázali nejakým spôsobom z toho vyhrabať, ale bolo to drastické a ja to Košičanom a Košičankám neželám,“ povedal.

Zdroj: TASR/František Iván

Poslanci a primátor sa musia dohodnúť do 15. decembra

Rybníček ako primátor ďalej potvrdil, že Trenčín má schválené poplatky za vývoz odpadu, ktoré sú na úrovni nákladov. Doplácanie piatich miliónov eur na likvidáciu odpadu zo strany mesta Košice na budúci rok v prípade neschválenia zvýšeného poplatku označil za neefektívne, šialené a zlé politické rozhodnutie. Apeloval na nájdenie dohody medzi košickým poslancami a primátorom.

„Pokojne zvýšte dane, choďte do provizória a rozprávajte sa o tom, ako budete narábať s rozpočtom, ale máte čas len do 15. decembra. Ak sa toto nestane, úprimne mi to bude ľúto, ale nezvládnete tú situáciu, som o tom hlboko presvedčený,“ dodal.

Navrhované zvýšenie daní a poplatkov by podľa Polačeka prinieslo príjem na úrovni 25 miliónov eur. „Stále budeme musieť urobiť nepopulárne opatrenia, tak či tak. To znamená, že tých opatrení príde niekoľko, ale urobíme ich tak, aby čo najmenej zasiahli do života všetkých,“ povedal.

Mesto vyhlásilo krízový finančný režim od 1. decembra. Magistrát pritom deklaruje, že šetriace opatrenia zavádza dlhodobo.

Polaček okrem iného potvrdil, že takmer 800-tisíc eur sľúbených na tento rok na podporu športovým klubom mesto aktuálne na tento účel nemá. „Čakáme do 12. decembra, keď máme mestské zastupiteľstvo. Ak sa prijme také rozhodnutie na príjmovej stránke, ktorým dokážeme fungovať v roku 2024, tak si vieme predstaviť nejakým spôsobom tento problém okamžite vyriešiť a dotácie pustiť a zaplatiť,“ skonštatoval.