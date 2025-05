Odteraz s televíziou STVR nechce mať nič spoločné.

Herečka Kamila Magálová sa rozhodla definitívne prerušiť spoluprácu s STVR. Dôvodom je jej skúsenosť s reláciou Sieň slávy, v ktorej podľa nej došlo k necitlivému zásahu do obsahu.

„Keď sa to tam všetko zmenilo a zmenili to na STVR, tak som si povedala, že ja už nikdy do STVR nevkročím,“ vyhlásila Kamila Magálová v rozhovore pre 360tku. Spoluprácu s televíziou ukončila po odvysielaní relácie, do ktorej si pozvala arcibiskupa Róberta Bezáka. Kľúčová veta vyjadrujúca jej úctu k hosťovi sa však v konečnom zostrihu neobjavila.

Herečka tvrdí, že išlo o osobné posolstvo a jej vystrihnutie vníma ako formu cenzúry. Hoci dramaturgička relácie Adriana Hanzelová argumentovala bežným skracovaním, Magálová považuje tento zásah za zámerný. Dodala, že hoci jej vetu neskôr doplnili do internetového archívu, pre ňu to už nič nemení. V televízii, kde reláciu sledovalo vyše 240-tisíc divákov, zostala pasáž neodvysielaná.

Magálová sa pritom k súčasnému vedeniu STVR aj ministerke kultúry Martine Šimkovičovej dlhodobo stavia kriticky. Zmenu RTVS na STVR označuje za účelovú a ako dôkaz politických zásahov. Odteraz plánuje pôsobiť mimo verejnoprávnej obrazovky, a to aj v prípade ponúk na seriálové alebo dramatické úlohy. „Určite nie,“ dodala rázne.