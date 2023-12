VIDEO: Moderátorka BBC ukázala v živom vysielaní prostredník. Následne začala čítať poludňajšie správy

Za gesto sa moderátorka ospravedlnila.

Moderátorka britskej spravodajskej stanice BBC na začiatku živého vysielania omylom ukázala divákom prostredník. Za gesto sa následne ospravedlnila, informuje v piatok TASR na základe správy britského denníka The Guardian.

Moderátorka spravodajstva Maryam Moshiriová bola v stredu na začiatku poludňajšieho spravodajstva po tradičnom odpočítavaní na malý okamih zachytená so vztýčeným prostredníkom a zdvihnutým obočím.

Následne rýchlo zmenila výraz a s vážnou tvárou začala čítať správy o výpovedi britského expremiéra Borisa Johnsona k vyšetrovaniu reakcie jeho vlády na pandémiu koronavírusu.

Moderátorka sa ospravedlnila

Moderátorka sa vo štvrtok za gesto ospravedlnila a vysvetlila, že išlo o súčasť žartovania s kolegami, počas ktorého predstierala odpočítavanie na prstoch. „Keď sme sa dostali na číslo jeden, zo žartu som otočila prst a neuvedomila som si, že to zachytí kamera,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti.

„Bol to súkromný žart určený členom tímu a je mi veľmi ľúto, že sa dostal do vysielania! Nebolo mojím zámerom, aby sa to stalo, a ospravedlňujem sa, ak som niekoho urazila alebo nahnevala,“ uviedla. Dodala, že gesto neadresovala divákom alebo nejakej konkrétnej osobe.