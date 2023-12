Časť Rusov musí odovzdať svoje pasy, do zahraničia sa už nedostanú. Týka sa to týchto skupín

Rusi, ktorí majú zákaz cestovať do zahraničia, musia do 5 dní odovzdať pasy.

Rusi, ktorí majú zakázané vycestovať do zahraničia, musia odovzdať pasy úradom do piatich dní od prijatia upozornenia. Uvádza sa to vo vládnom nariadení, ktoré vstupuje do platnosti v pondelok.

Podľa zákona môžu úrady uvaliť cestovný zákaz okrem iných aj na brancov, zamestnancov Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), na odsúdených alebo ľudí s prístupom k štátnym tajomstvám či k informáciám osobitnej dôležitosti.

Po zrušení zákazu cestovania môžu získať pas späť po vyplnení žiadosti, uvádza sa vo vládnom nariadení. Podľa neho ľudia s odobraným právom cestovať z dôvodu brannej povinnosti alebo náhradnej civilnej služby budú musieť navyše predložiť armádny doklad totožnosti s dôkazom, že dokončili túto službu.

Anglický denník Financial Times v marci s odvolaním sa na nemenované zdroje blízke tejto záležitosti napísal, že ruské bezpečnostné služby konfiškujú pasy vysokopostaveným predstaviteľom a riadiacim pracovníkom štátnych spoločností, aby im zabránili cestovať do zahraničia.