Andrej Danko kandidátom na prezidenta? Straníci naňho tlačia, vraj je to jeho povinnosť

Danko vraj nebude čakať, kým sa Pellegrini rozhodne.

Líder SNS Andrej Danko rokuje s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim o jeho prípadnej prezidentskej kandidatúre, uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii. Odmieta, že by mu dal ultimáta. Podčiarkol však, že SNS sa musí zodpovedne rozhodnúť o svojom postupe.

„Nemôžeme si dovoliť čakať do 15. januára. To, ako sa Pellegrini rozhodne, to je čisto jeho vec, rešpektujem stranu Hlas-SD,“ povedal Danko. Podotkol však, že aj SNS si musí stanoviť postup a rozhodnúť o prípadnej podpore niektorého kandidáta.

Danko už počas víkendu avizoval, že SNS by mala o svojom postupe rozhodnúť na sneme. Ten by sa mohol podľa jeho slov konať medzi sviatkami. Ozrejmil, že časť SNS hovorí o podpore Štefana Harabina a časť o tom, že je Dankovou povinnosťou kandidovať v záujme zachovania zjednocovania národných strán.