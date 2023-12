VIDEO: Takto Monika Beňová kričala na poslancov aj komisára v europarlamente. Zastávala si rozhodnutie Smeru zrušiť Lipšicov úrad

Monika Beňová reagovala na plánované zrušenie kľúčových protikorupčných štruktúr na Slovensku a jeho dôsledky pre právny štát, ktoré boli v stredu podvečer predmetom rozpravy poslancov Európskeho parlamentu s európskym komisárom pre spravodlivosť.

Slovenská europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) zvýšeným hlasom reagovala na tému rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Obrátila sa dokonca aj na komisára pre spravodlivosť.

Na Beňovú na Facebooku reagovala poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. „Už verím tomu, že je hluchá a nepočula tie nadávky na prezidentku v Nitre,“ napísala v príspevku Cigániková.

Plánované zrušenie kľúčových protikorupčných štruktúr na Slovensku a jeho dôsledky pre právny štát boli v stredu podvečer predmetom rozpravy poslancov Európskeho parlamentu s európskym komisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom.

Rozprava sa zamerala na návrhy zmien v Trestnom zákone, ktoré nedávno predložila vláda SR. Poslanci diskutovali s komisárom o navrhovanom zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj o možnom zmiernení sankcií za korupčné a iné trestné činy na Slovensku. Do rozpravy sa prihlásilo 33 rečníkov vrátane 12 zo 14 slovenských europoslancov.

Európska komisia (EK) nezaváha zasiahnuť proti Slovenskej republike akýmkoľvek spôsobom vrátane obmedzenia eurofondov, ak by kroky vlády vedenej premiérom Robertom Ficom v oblasti právneho štátu porušovali pravidlá EÚ, uviedol v rámci rozpravy Reynders.

Podľa europoslankyne Moniky Beňovej (Nezaradení poslanci) navrhované zmeny nemôžu byť pre nikoho prekvapením, keďže boli otvorene komunikované už pred parlamentnými voľbami. „Európske inštitúcie vrátane Komisie a Európskeho parlamentu zároveň nemajú žiadne kompetencie z pohľadu rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. V Bulharsku bol v minulom roku zrušený špecializovaný trestný súd a špecializovaná prokuratúra s konštatovaním, že vážnym spôsobom podkopali fungovanie právneho štátu v tejto krajine,“ uviedla Beňová v reakcii, ktorú sprostredkoval EP.

Podľa Martina Hojsíka (Obnovme Európu) je rozhodnutie politicky zasiahnuť do fungovania právneho štátu na Slovensku v zrýchlenom konaní príkladom hlbokej ľahostajnosti k spravodlivosti, pričom poukázal na to, že „každému takémuto vážnemu zásahu by mala predchádzať široká diskusia“.

Europoslanec Eugen Jurzyca z frakcie Európski konzervatívci a reformisti vidí v zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry dva základné problémy – fakt, že to vláda chce urobiť v skrátenom legislatívnom konaní, a skutočnosť, že vláda navrhuje zrušiť dôležitý úrad so zdôvodnením, že urobil chyby.

Europoslanec Ivan Štefanec z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany uviedol, že „uponáhľaná snaha novej vlády Roberta Fica zrušiť špeciálnu prokuratúru zaoberajúcu sa korupciou a najzávažnejšími trestnými činmi je pre vyspelý demokratický svet nepochopiteľná“. „Zmierňovanie sankcií za korupčné trestné činy je priam výsmech do očí slušným občanom Slovenska. O Slovensko budeme bojovať,“ uzavrel.

Európsky parlament by mal v nadväznosti na stredajšiu rozpravu prijať aj nelegislatívne uznesenie. O jeho znení budú poslanci hlasovať pravdepodobne počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. až 18. januára 2024 v Štrasburgu.