VIDEO: Českí policajti zaistili osobu, ktorá sa chcela inšpirovať strelcom z pražskej univerzity. Zverejnili aj video zo zásahu

Informoval o tom riaditeľ pražskej polície.

Česká polícia zaistila osobu, ktorá sa chcela inšpirovať strelcom z pražskej univerzity. O prípade informoval riaditeľ pražských policajtov Petr Matějček, píše portál CNN.cz.

Matějček priblížil, že osoba sa vyhrážala, že bude strieľať po ľuďoch. „Tento prípad môže viesť dokonca aj k tomu, že navedie niektorých jedincov k niečomu podobnému. Okolo pol jednej počas piatkovej noci sme dostali telefonát, že si osoba vzala príklad zo štvrtkového strelca a že bude strieľať po ľuďoch. Tento človek sa začal vyhrážať,“ informoval.

Osobu sa polícii podarilo do pár hodín stotožniť a zaistiť. V najbližšom období bude celý prípad objasňovať.

Krízová linka SPIS pre blízkych a pozostalých (Systém psychosociálnej intervenčnej služby): +420 227 272 225 –⁠ nonstop

Linka bezpečia pre študentov do 26 rokov: 116 11 –⁠ nonstop

In IUSTITIA: +420 773 177 636 alebo +420 773 177 844 –⁠ do konca piatka

Chatová podpora zaistená centrom Carolina Karlovej univerzity: www.centrumcarolina.cuni.cz/CC-379.html –⁠ do konca piatka

