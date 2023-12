Slovenskí vedci vynašli nový materiál. Pomôcť môže najmä v oblasti medicíny

Slovenskí vedci prišli na užitočný objav, ktorý má pomôcť hlavne lekárom.

Vedci na Slovensku vynašli dôležitý materiál. Ide o tenkú vrstvu, do ktorej sa obalia implantáty. Tie sa zavádzajú do tela, ako napríklad hadičky a čipy, ktoré napríklad dokážu merať hladinu glukózy v krvi, píše RTVS.

„Polymér, z ktorého je pripravený, je vlastne veľmi podobný proteínom, čiže vlastne telo si myslí, že to je v podstate proteín, a nebojuje proti nemu,“ povedal vedec zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Kronek.

Nový materiál môžu lekári používať najmä pri materiáloch, ktoré sa zle znášajú s bunkami. Napríklad rôzne katétre alebo hadičky. Ešte však nie je jasné, kedy sa k vynálezu dostanú samotní lekári, pretože výrobok budú musieť najprv otestovať.

„Každý lekár by mal u seba prášok toho polyméru. Spravil by si roztok alebo by si ho namočil do toho roztoku a dal do beta žiariča. V priebehu niekoľkých minút si dokáže pripraviť takúto vrstvu priamo v nemocnici,“ spresnil použitie Kronek.