Študenti si od nového roka za internát priplatia. Mnohí sa sťažujú na kvalitu ubytovania

Študenti aj študentská rada ubytovanie na internátoch dlhodobo kritizujú.

Študenti vysokých škôl, ktorí bývajú v internátoch Univerzity Komenského v Bratislave, si od januára za ubytovanie priplatia. Od nového roka budú mesačné ceny vyššie o 10 až 15 eur za izbu, informuje RTVS.

Univerzita vysvetlila, že nájmy musí zdražovať pre zvyšujúce sa náklady na prevádzku. Tvrdí, že náklady za elektrickú energiu stúpli medzi rokmi 2019 a 2022 o 78 %. Študenti budú podľa nových cenníkov platiť za izbu od 82 do 174 eur.

Podľa mnohých je na internátoch slabá kvalita ubytovania

Študentom sa zdražovanie nepáči. Mnoho z nich tvrdí, že na internátoch je slabá kvalita ubytovania. „Internáty nie sú vo veľmi dobrom stave. Keby to bolo trošku lepšie, tak nič nepoviem, ale nie sú to tie najlepšie izby. Rozumiem, že na to asi nemajú peniaze, ale nepáči sa mi to,“ povedala jedna z ubytovaných študentiek.

Stav internátnych izieb kritizuje aj predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl Zuzana Hozlárová. „Musíme myslieť na tých najzraniteľnejších, ktorí sú odkázaní na to, aby bývali na týchto internátoch, a je nemysliteľné, aby sme v roku 2023/2024 mali izby, ktoré sú v takom stave, v akom sú, a platíme vlastne ekvivalent tej ceny, ktorá je v Česku alebo vo Viedni,“ vyhlásila.