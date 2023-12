Súrodenci sa pohádali o to, kto dostal viac darčekov. Brat pri konflikte zabil staršiu sestru

K incidentu došlo na Floride.

V USA na Floride došlo počas Vianoc ku krvavému incidentu. 23-ročnú ženu počas hádky o vianočné darčeky zastrelil jej mladší brat, informuje BBC.

Šerif okresu Pinellas County Bob Gualtieri uviedol, že k streľbe došlo tesne po vypuknutí hádky o tom, kto dostal viac vianočných darčekov. Ženu zrejme zastrelil jej 14-ročný brat. V čase streľby mala v nosiči 10-mesačného syna, ktorému sa však nič nestalo. Chlapca následne postrelil jeho 15-ročný starší brat, ktorý potom odhodil zbraň a ušiel z miesta činu.

Vražedná zbraň. Zdroj: Pinellas County Sheriff’s Office

Šerif dodal, že žena utrpela vnútorné krvácanie a previezli ju do nemocnice, kde ju vyhlásili za mŕtvu. Mladšieho brata vo veku 14 rokov previezli do nemocnice v stabilizovanom stave a po prepustení bude vzatý do väzby, uviedla polícia. Miestni prokurátori potom rozhodnú, či ho obvinia ako dospelého zo zabitia svojej sestry, dodal šerif Gualtieri. Staršieho z dvojice bratov už zatkli a obvinili z pokusu o vraždu.

Šerif povedal, že mladí ľudia kupujú lacné ukradnuté zbrane na ulici alebo ich nájdu pri vlámaní sa do áut, uvideol portál Independent.