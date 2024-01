Na Slovensku sa objavilo ďalšie nebezpečné mäso z Poľska. Vo vzorke bola potvrdená infekčná baktéria

Kuracie prsia z Poľska nevyhoveli kontrole, vo vzorke bola potvrdená prítomnosť baktérií Salmonella enteritidis.

Štátna veterinárna a potravinová správa na webe varuje ľudí pred nebezpečným poľským mäsom. Kuracie prsia z Poľska nevyhoveli kontrole, vo vzorke potvrdili prítomnosť baktérií Salmonella enteritidis.

Výrobok ŠVPS kontrolovala v utorok 2. januára 2024 v prevádzke Tauris, a. s., v Rimavskej Sobote. Spotrebitelia by si zakúpené mäso mali skontrolovať a ostražití by mali byť predovšetkým v prípade, že majú v mrazničke mäso s dátumom spotreby do 2. decembra 2023.

Pozastavené dodávky

„Predmetná surovina Kuracie prsia chladené bola spracovaná do tepelne opracovaných mäsových výrobkov. Výrobky sú pozastavené na expedovanie a boli pozastavené dodávky ďalšej suroviny od dodávateľa z Poľska. U všetkých zapracovaných výrobkov so závadnou surovinou a ďalších náhodne vybratých výrobkov boli odobraté vzorky, ktoré boli následne zaslané na mikrobiologické vyšetrenie do príslušného laboratória,“ informovala ŠVPS.