Lidl chystá na Slovensku v priebehu roka veľkú novinku. Bude sa týkať takmer 100 predajní

Novinka sa bude týkať samoobslužných pokladní.

Obchodný reťazec Lidl plánuje do konca roka 2024 zaviesť samoobslužné pokladne do všetkých 95 pobočiek, v ktorých ešte tento typ pokladní chýba, informuje portál Živé.sk.

Lidl má po celom Slovensku 164 prevádzok, no momentálne sú samoobslužné pokladne len v 69 obchodoch. Sieť plánuje v priebehu roka 2024 doplniť samoobslužné pokladne do zvyšných 95 supermarketov. Znamená to, že Lidl bude mať na konci roka tento typ pokladne v každej zo svojich prevádzok.

Možnosť samoobslužných pokladní ponúkajú aj iné obchodné reťazce, ako napríklad Tesco, Billa, Kaufland, Kraj, Fresh, COOP Jednota, Yeme či Metro.