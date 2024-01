VIDEO: Skočil na sudkyňu, ktorá mu čítala rozsudok. Obžalovaný v súdnej sieni šípkou preskočil lavicu

Obžalovaný Američan napadol v súdnej sieni nevadskú sudkyňu pri tom, ako čítala rozsudok. Video z útoku sa šíri sociálnymi sieťami, informuje zahraničný denník The New York Times.

Muža súdili za ublíženie na zdraví, ku ktorému sa priznal. Právnik od súdu žiadal podmienečný trest, s čím sudkyňa nesúhlasila, pretože obvinený mal už v minulosti problém so zákonom.

Na videu počas čítania rozsudku počuť mužove nadávky. O pár sekúnd nato obžalovaný skočí cez lavicu súdnej siene na sudkyňu a zhodí ju zo stoličky. Sudkyňa následkom napadnutia utrpela ľahké zranenia, hospitalizácia nebola nutná. Zranenia utrpel aj súdny maršal, ktorého museli previezť do nemocnice.

